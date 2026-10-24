東張｜婆婆商場踏水滑倒　管理處卸責公證行發英文信：唔知講乜

72歲的獨居長者林婆婆早前向無綫節目《東張西望》求助，大呻在馬鞍山一個商場遇上「無妄之災」。她指今年七月在商場閒逛時，不慎踩中地上一攤水，當場滑倒，左腳嚴重受傷。事發後，林婆婆不僅要承受身體上的痛苦和醫療負擔，更令人心寒的是，商場管理處及公證行的冷漠態度，令她求助無門，感到極度無助。

獨居婆婆閒逛商場時疑遇地下有水滑倒。（電視截圖）

慘被水氹暗算 跌到「一仆一碌」無人理

林婆婆憶述當時情況：「我唔知，行過嗰陣時就咁跌咗，跪咗喺度，啲水好長。」跌倒後，婆婆痛到無法自行站起，只能無助地坐在地上。雖然有途經的男女上前攙扶並幫忙拍照，但卻沒有商場職員主動上前協助或詢問情況，更沒有人幫忙叫救護車。婆婆表示：「跌到我一仆一碌，佢哋一句慰問都冇，真係好嬲。」

當時未能自行企起身。（電視截圖）

地下有水漬。（電視截圖）

傷勢嚴重苦等五小時 醫療費自掏腰包

跌倒後，林婆婆的左腳傷勢不輕，除了膝蓋位置紅腫瘀青外，小腿亦有傷口，需要敷藥及貼上膠布。她隨後自行前往醫院求醫，因為不想等足五小時轉看跌打，她說：「我係第四類，要我等五個鐘，我點等呀，隻腳已經痛啦，咁我咪去睇跌打囉。」婆婆隨後亦有去照X光，雖然沒有骨折，但筋骨有撕裂的情況。這場意外令她花費了數千元醫藥費，對於獨居的她來說，無疑是一個沉重的經濟負擔。

有擦傷。（電視截圖）

未有斷骨。（電視截圖）

怒轟管理處卸責 公證行冷漠如「摩斯密碼」

事發後，林婆婆曾致電商場管理處投訴，但對方卻以「睇個閉路電視睇唔到有水」為由推卸責任，更聲稱水漬是「好多人行過，都唔係我哋自己倒嘅」。管理處甚至指事件已交由公證行處理，完全置身事外。林婆婆隨後收到公證行的英文信件，不懂英文的她完全不明白信中內容，直言：「我唔識英文，我唔知佢講乜嘢，跟住我拎咗去管理處，佢都冇答我。」《東張西望》團隊代為查看信件，發現公證行只是建議婆婆向自己的醫療保險公司索償，對賠償隻字不提，態度極為冷漠，林婆婆無奈表示：「我都冇買醫療保險，都冇人幫到我。」

收到公證行英文信。（電視截圖）

林婆婆表示：「唔知講乜。」（電視截圖）

跌後行動不便 情緒受困擾

意外發生至今已三個月，林婆婆的腳傷仍未完全康復，現在走路依然一拐一拐，上落樓梯更顯得十分吃力，需要雙腳同時踏上一級才能繼續前行。除了身體上的折磨，婆婆坦言自己的情緒亦受到影響，本身患有情緒病的她，需要依賴藥物控制病情，面對這次意外及索償無門的困境，令她感到更加無助和焦慮。

節目介入見曙光 終獲保險公司賠償承諾

林婆婆希望透過《東張西望》討回公道，並呼籲商場方面能加強清潔及擺放警告字句，避免同類事件再次發生：「如果佢冇水，我唔會有傷口，同埋佢應該要留意吓，多啲人巡吓，如果真係有水，第日啲公公婆婆都唔會跌倒啦。」在節目的尾聲，主持帶來了好消息，透露保險公司在昨晚已主動聯絡林婆婆，初步承諾會賠償約一萬八千元，總算為這件令人氣憤的事件帶來一絲安慰。