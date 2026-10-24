金鐘獎2026丨颱風薔琵襲台緊急延期　紅氈改室內嚴禁粉絲聚集

台灣電視界年度盛事《第61屆金鐘獎》（金鐘61）原定於昨日（23日）及今日（24日）一連兩天假台北流行音樂中心表演廳隆重舉行，並設有現場網絡直播。豈料碰上颱風「薔琵」暴風圈強勢撲台，大會為顧及入圍藝人、評審、頒獎嘉賓及龐大幕後工作團隊的出行與人身安全，正式發出緊急日程調動公告，宣布本屆金鐘獎頒獎典禮全面順延。



《第61屆金鐘獎》節目類、戲劇類頒獎典禮將延期至10月25、26日。（Facebook@金鐘獎 Golden Bell Awards）

《第61屆金鐘獎》設有廣播類、節目類、戲劇類頒獎典禮。（Facebook@金鐘獎 Golden Bell Awards）

典禮順延至10月25及26日

為配合防颱措施，大會隨即公布最新調整日程，節目類頒獎典禮順延至10月25日（週日）舉行；戲劇類頒獎典禮順延至10月26日（週一）舉行。此次星光大道活動將於台北流行音樂中心表演廳廳內舉行，不開放一般民眾觀禮，大會呼籲無典禮入場券的民眾請勿前往，請透過官方轉播一觀看第61屆金鐘獎。

《第61屆金鐘獎》節目類、戲劇類頒獎典禮將延期至10月25、26日。（Facebook@金鐘獎 Golden Bell Awards）

兩場典禮的具體時間安排維持不變，星光大道將於傍晚5時率先登場，頒獎典禮則於晚間7時正式開鑼。主辦單位表示將密切監察颱風動向與市政府的最新公告，隨時向外界更新相關資訊。

《第61屆金鐘獎》早前已作出一次時間調動。（Facebook@金鐘獎 Golden Bell Awards）

人氣綜藝與戲劇投票限期不變

雖然頒獎典禮因颱風延後，但各大獎項的票選進度依然按計劃進行。備受矚目的【最具人氣綜藝節目獎】決選投票已於10月23日下午5時正式截止；而【最具人氣戲劇節目獎】決選投票亦維持於10月24日下午5時準時截止，兩大人氣獎項的最終花落誰家，將分別在週日及週一的兩場典禮現場隆重揭曉。

《第61屆金鐘獎》人氣獎投票如期截止。（Facebook@金鐘獎 Golden Bell Awards）

大會亦特別提醒廣大粉絲與市民，本屆星光大道紅地氈環節設於台北流行音樂中心表演廳室內進行，基於場地限制及颱風安全考量，現場絕不開放予一般公眾觀禮，未持有典禮入場券的人士請切勿前往現場聚集。承辦單位呼籲大家務必做好居家防颱準備、注意出入安全，並透過官方線上轉播平台一同收看這場一年一度的電視界視聽盛宴。