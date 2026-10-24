女神2丨何沛珈被封「綠茶婊」刪App唔睇　Oscar主動慰問：好心痛

TVB真人騷《女神配對計劃2》近日掀起熱話，節目中7位女神與一眾求愛者今日齊齊現身宣傳活動，大會安排12位參賽者預先寫下形容女神的字眼，再由女神反選進行限時心動互動。期間，何沛珈（Roxanne）首選了「冷氣男神」Oscar（方智弘）寫的「口硬心軟」，但兩人互望時卻尷尬感滿滿；相反，Oscar其後被拉去與俞可程互動時，卻意外擦出大量粉紅泡泡，連陳星妤也點名要與Oscar互動，令他瞬間成為全場「搶手貨」。

《女神配對計劃2》宣傳活動。（盧振輝攝）

Oscar被陳星妤聽心跳。（盧振輝攝）

Oscar好受女神歡迎。（盧振輝攝）

何沛珈與Oscar齊齊現身《女神配對計劃2》宣傳活動，兩人在台上有不少互動。（盧振輝攝）

《女神配對計劃2》宣傳活動。（盧振輝攝）

陷負評風波 刪App避世專心工作

自節目播出以來，何沛珈一直飽受網民攻擊，更被冠以「綠茶婊」的稱號，早前受訪時談及家人更一度崩潰落淚。面對排山倒海的負評，何沛珈受訪時坦言需要時間消化：「其實作為一個藝人都會有正評同埋負評，但係今次真係頗多嘅時候，我需要少少時間去消化，我都好多謝大家咁關注我，俾咁多評論我。我而家OK㗎啦！但係我真係想暫停一下，Focus一下工作，所以就delete咗個App。」

對於被指刪除Apps後仍在Threads發布影片，Roxanne解釋只是因為IG與Threads帳號同步連結：「其實係㗎，只不過係我delete咗個App等自己唔好睇，等自己個心好過啲，等自己可以Focus多啲工作上面。」

嘩，好大隻！（盧振輝攝）

女神泳裝登場。（盧振輝攝）

女神泳裝登場。（盧振輝攝）

懷疑人生問身邊人 Amber錯手點讚即備案

面對「綠茶婊」的猛烈指控，Roxanne坦言曾一度懷疑自己：「其實之前我有聽過呢個term，我冇去深入了解。當大家話我係嘅時候，咁多人話我，令我都懷疑自己係唔係，都有問身邊嘅人係咪，我比較關注身邊嘅人點睇我。」 至於同場的女神陳若思（Amber）早前錯手點讚了罵她的負評，Roxanne就大方表示毫不介意，更爆料指對方事後極度緊張：「佢（Amber）點讚完之後就好緊張，即刻WhatsApp我話：『大鑊啦我好耐冇開，一開就唔小心撳錯掣』，我都同佢講話唔使驚OK，唔緊要，我知道我哋嘅感情好好咁就得啦。」

何沛珈被封「綠茶婊」。（盧振輝攝）

何沛珈直認唔開心。（盧振輝攝）

有啲激動。（盧振輝攝）

Oscar心痛護花：見到佢唔開心好心痛

早前Roxanne曾透露為免影響Oscar，曾叫對方跟她保持距離。對此，Oscar在訪問中盡顯暖男本色，直言對Roxanne的處境感到非常心痛：「我完全係覺得好心痛啦，點解會咁樣諗，證明輿論世界令到佢好大壓力，我自己完全唔認為，亦都唔介意任何嘢。對於我嚟講，大家喺節目度都係第一次認識，都係按自己心意去行。可能個節目流量好大，小小事就會放到好大。」

眼見女方受千夫所指，Oscar主動出擊送上安慰：「暫時佢嘅負評係有啲多嘅時候，我都有主動關心佢，希望佢可以調整返個人同心態。」 Roxanne聞言亦大讚Oscar處事成熟：「雖然佢細我四年，但係佢安慰人嘅方式係好成熟！」

最介意工作被質疑 落淚因觸及家人

入行六年的Roxanne強調自己一直專注事業，因此最介意被人中傷其工作表現。對於早前受訪時失控落淚，她解釋是因為觸碰到「家人」這個死穴：「其實我一向都好控制自己情緒，但係因為嗰日提及到屋企人，屋企人係我唯一嘅弱點，所以我嗰下控制唔到情緒。我都係人嚟嘅，唔係一個AI，有情緒係正常，希望大家多多包容我！」

Oscar心痛護花。（盧振輝攝）