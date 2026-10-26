雲海自爆被施壓刪相再開火！　預告直播爆神秘組織共濟會歷史傳聞

著名跨媒體創作人及靈異神秘學專家雲海（陳雲海），近日因一張合照引爆全城熱議！日前他在中環聖約翰座堂巧遇藝人鄧梓峰（十郎）出席活動，並於網上上載合照，意外令鄧梓峰身穿白袍、戴紅帽的「共濟會聖殿騎士」造型曝光。隨後雲海聲稱遭到共濟會高層透過友人施壓，要求他刪除相片，事件迅速登上各大娛樂新聞版面，掀起全港對神秘組織陰謀論的熱烈討論。



鄧梓峰加入共濟會參加感恩彌撒 親揭神秘組織入會兩大條件

巧遇「聖殿騎士」鄧梓峰 刪相風波鬧大

事件源於上星期，雲海在社交平台分享了一張與鄧梓峰的合照。當時鄧梓峰身穿標誌性白袍、頭戴印有十字架圖案的禮帽，全身「聖殿騎士」打扮，意外證實了外界流傳已久、關於他身為百年神秘組織「共濟會」成員的傳聞。

然而相片發布後不久，雲海突然深夜刪文，並發文「爆Seed」控訴收到共濟會高層施壓，指對方不滿會員身份被曝光而要求刪相。雲海怒批該組織作風霸道封閉，事前活動完全沒有標明禁止拍照，更反酸：「難怪外界充斥咁多陰謀論，你哋就係咁做嘢！」 隨後鄧梓峰受訪時大方承認自己確實是共濟會成員，並表示入會過程屬正當公開活動，試圖為風波降溫。

網傳鄧梓峰身家超過20億，是圈中的隱形富豪！（資料圖片）

有網民發現鄧梓峰一張拿著酒杯的照片，手上戴上疑是共濟會徽章的戒指。（IG@patrick_dunn_official）

有網民發現鄧梓峰一張拿著酒杯的照片，手上戴上疑是共濟會徽章的戒指。（網上圖片）

預告加開節目爆歷史

事隔數日，雲海再次於社交平台發文，反擊手法既幽默又帶點挑釁！他上載了一張經過修改的舊合照，照片中原本涉事的共濟會會員面孔，全部被他用 AI 換成了英國著名喜劇角色「豆豆先生」（Mr. Bean）的經典笑臉！

他透露，由於上星期的「共濟會事件鬧得全球風風雨雨」，在與李珊珊商量過後，決定破例在今個月第四個星期（即10月27號下個禮拜二晚上），再次登上網絡節目《三座山》進行直播。

雲海在帖文中寫道：之前共濟會唔高興幅相令佢會員曝光，所以我用AI改哂啲樣嚟啦！（Threads截圖）

雲海表示，屆時除了會將整件「刪相風波」的始末及幕後細節再講一次之外，更準備大談共濟會這個神秘組織的歷史與種種野史傳聞！此外，他還預告會順便拆解美國前總統特朗普最新公開的第七份 UFO 檔案，透露當中隱藏著不少「Hidden Message（隱藏訊息）」，並呼籲廣大網民和粉絲「Mark定時間」留心收睇。