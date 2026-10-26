璀璨之城｜陳瀅裸片瘋傳事件時間線　從大尺度拍攝到監製急撲火

近日TVB台慶劇《璀璨之城》熱播，劇中陳瀅的一場大尺度裸露戲份引發全城熱話。除了其破格演出惹來觀眾向通訊局投訴外，更瘋傳有導演私下傳閱她的「全裸片花」，令劇組深陷輿論風波。以下為大家整理這場「全裸風波」的事件發展時間線！



《璀璨之城》劇集拍攝期

陳瀅收到劇本時，已知悉需要拍攝一場為幫好姊妹陳曉華復仇，脫光並「腿張開」讓張智霖飾演的官孝賢拍攝裸照的大尺度戲份。監製陳維冠事前有徵詢她的同意，陳瀅認為畫面可以接受並答應演出。拍攝期間，她亦由服裝部協助做足安全防走光措施。

璀璨之城｜陳瀅脫光挑戰電視尺度 全裸腿張開被張智霖拍照

bra都除埋。（劇集截圖）

被張智霖打開雙腿。（劇集截圖）

10月15日《璀璨之城》陳瀅除衫戲播出

《璀璨之城》的尺度惹爭議，陳瀅除衫戲播出後，通訊事務管理局接獲25宗投訴，指該幕除衫戲令觀眾譁然，不少網民批評劇集大灑鹽花及賣弄色情。

陳瀅寬衣解帶。（劇集截圖）

褪去衣衫。（劇集截圖）

褲都除埋。（劇集截圖）

唔止呀！仲有！（劇集截圖）

10月22日陳瀅接受網台訪問

梁靖琪在網台SpotiTalk訪問陳瀅時，突然大爆猛料，指聽聞劇組有導演在片段未播出前，將陳瀅的大膽「全裸片花」四處傳閱，梁靖琪說：「猛咁畀人睇，話：『佢做到咁樣㗎，可以！』」陳瀅當下顯得相當錯愕尷尬，用傻笑應對，不過陳瀅事後接受訪問時卻指當時沒有聽到這句說話。

Toby一講，陳瀅就傻笑。（Youtube＠SpotiTalk）

Toby一講，陳瀅就傻笑。（Youtube＠SpotiTalk）

睇得出陳瀅唔知點答。（Youtube＠SpotiTalk）

10月25日陳瀅及監製公開闢謠

對於演出被投訴一事，陳瀅指自己已盡演員本分，該場戲情緒極複雜，不認同劇集賣弄色情。至於裸片被導演瘋傳一事，她大呼：「其實唔可以咁樣傳，犯法㗎！」她表示絕對不相信事件有發生，認為若真的被傳閱一定會有其他人看過。

璀璨之城丨陳瀅否認劇集賣弄色情 不信導演傳閱全裸片：犯法㗎

陳瀅又透露，監製對於畫面呈現有徵詢其同意：「監製絕對有俾我approve咗先，佢話『阿瀅，到時會係咁樣，你OK嗎？你舒服嗎？』我話OK，it looks good.」（盧振輝攝）

監製陳維冠針對投訴，他指公司會處理，但強調劇情能突出角色效果是值得的。對於導演私傳片段的指控，他嚴正否認：「唔係事實，我哋團隊好專業，唔會做啲咁嘅事，肯定唔會，呢個百分百唔係事實。」

璀璨之城｜監製陳維冠稱冇向張曦雯施壓 否認導演瘋傳陳瀅全裸片