譚旻萱新歡黃澤林背景大起底　三大亮點難怪獲歌神之女康堤睇中

近年紅透半邊天的香港網球首席男單代表黃澤林（Coleman）近日被爆暗撻身高1.77米的「籃球女神」譚旻萱（Mandy），譚旻萱現身黃澤林最新一場賽事現場，賽事結束後，黃澤林走向場邊，兩人旁若無人地緊緊擁抱，惹來男方由陳康堤「無縫接軌」譚旻萱之嫌，重新引起大家對黃澤林之關注。黃澤林除了是現今網球界當紅炸子雞外，出身名校入讀香港大學，更曾獲哈佛招手，絕對是尖子。

康堤曾在IG限時動態公開與前男友黃澤林的合照。（IG截圖)

譚旻萱成為黃澤林新歡。（IG@tmh_xd）

22歲身高1.91米 出身書香世家父親為校長

現年22歲的黃澤林身高1.91米，身形高䠷。出身書香世家的他，父親黃悅明博士為小學校長，母親是教師，而黃澤林姐姐同樣優秀，曾就讀協恩中學，現任職投資銀行。黃澤林父親教體育出身，兩父子同為運動健將。黃澤林在爸媽鼓勵下發展網球之路，5歲時父母已讓他接觸網球，8歲時，黃澤林在小學時已提早2堂下課，然後到香港體育學院（體院）練習，直到晚上8、9點才回家，回家後還要做功課、溫習，仍考入精英班。

黃澤林出身書香世家。（Facebook@Wong Chak Lam,Coleman黃澤林）

香港網球一哥黃澤林全家福。（截圖@無綫新聞）

哈佛、史丹福、普林斯頓大學招手 終入讀港大

黃澤林從般咸道官立小學升讀拔萃男書院後，由於經常出國比賽，近半年時間不在香港，故學業成績不太理想；不過，憑其出色的運動表現，黃澤林成功獲美國數十間名牌大學向他招手，包括哈佛大學、史丹福大學及普林斯頓大學，不過由於他只能以業餘身份參賽，曾面臨升學和全職運動員之間艱難抉擇。

2022年，黃澤林以「頂尖運動員入學計劃」入讀香港大學工商管理學士課程，放棄哈佛與史丹福的入學機會，更獲頒港幣40萬元的「李兆基頂尖運動員獎學金」，港大校方為其提供了極高彈性的雙軌學制支援，允許他毋須在港上課，以配合長駐海外受訓及參賽的節奏，讓他能毫無後顧之憂成為全職職業運動員，同時兼顧學業。

拿度在Instagram限時動態發文，以「拿度網球學校團隊」名義祝賀愛徒黃澤林「這些勝利背後需要付出很多努力，Coleman我們以你為榮。今場是為你本人和香港的歷史性勝利。」 （Facebook@Wong Chak Lam,Coleman黃澤林）

球王激讚為世界級球手

黃澤林早已在國際網壇嶄露頭角。在青少年組別時期，他便展現出驚人的雙打天賦，分別奪得 2021年美網青少年組男子雙打冠軍，以及 2022年澳網青少年組男子雙打冠軍。這項「大滿貫雙冠王」的殊榮，令他成為香港歷史上首位奪得大滿貫青少年組冠軍的男子球手。2021年，年僅17歲的黃澤林隻身遠赴西班牙留學，加入由22座大滿貫得主、網壇傳奇拿度（Rafael Nadal）創辦的頂級學院、西班牙馬略卡拿度網球學院（Rafa Nadal Academy）特訓。黃澤林屢次獲選為拿度本人的共訓球手，拿度在學院期間，不時與黃澤林直接進行練習賽切磋，拿度本人在公開場合或私下受訪時，多次主動稱讚黃澤林非常優秀，屬於世界級球手。進入成人組別後，黃澤林並未止步，在2026年先後成功打入法國網球公開賽及美國網球公開賽的單打正賽舞台。

黃澤林網球男單歷史性奪金。(截圖)

黃澤林網球男單歷史性奪金。(截圖)

陳奕迅（Eason）攜愛女陳康堤觀眾席。（影片截圖）

陳奕迅與女兒陳康堤繼續入場支持港隊。（趙子晉攝）

9月初，康堤與黃澤林跟JFFT一齊食壽司郎。

康堤分享生活照。（IG@_constancec_）

康堤很可愛！（IG@_constancec_）

譚旻萱是影壇新生代女神。（IG@tmh_xd）

譚旻萱好美！（IG@tmh_xd）

譚旻萱身材好。（IG@tmh_xd）

譚旻萱擁有混血美貌。（IG@tmh_xd）

譚旻萱外表甜美。（IG@tmh_xd）

譚旻萱性感！（IG@tmh_xd）

譚旻萱Instagram有很多美照。（IG@tmh_xd）

譚旻萱身材好好！（IG@tmh_xd）

譚旻萱笑容甜美。（IG@tmh_xd）

譚旻萱分享生活照。（IG@tmh_xd）