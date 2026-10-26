收視｜電視大戰前《愛·回家》彈升至歷史第二高 《璀璨之城》下跌

無綫（TVB）公布上周（10月19日至25日）翡翠台收視報告。對比前一周（10月12日至18日）的數據，上周各大綜藝及劇集節目呈現百花齊放的局面。資訊節目《東張西望》收視強勢反彈重奪榜首；全新飲食節目《美食強人》首播亦錄得佳績；而周末綜藝板塊更大豐收，《試真D唷》及《女神配對計劃2》雙雙錄得顯著升幅。



《愛·回家之三代同糖》止跌回升

前一周曾被《璀璨之城》超越的資訊節目《東張西望》，上周收視強勢回勇，跨平台直播最高收視達22.8點（147萬觀眾），較前一周大幅上升1.8點，成功重奪全周收視冠軍寶座。

而由張智霖、吳卓羲等群星主演的重頭劇《璀璨之城》雖然踏入第二周收視微跌0.5點，但依然保持在21.5點（138萬觀眾）的高位，繼續穩坐三線劇集收視之冠。處境劇《愛·回家之三代同糖》同樣表現出色，最高收視由16.8點攀升1.3點至18.1點（117萬觀眾）。

《璀璨之城》繼續穩坐三線劇集收視之冠。（葉志明 攝）

根據數據，《愛·回家之三代同糖》的最高收視出現在其首播周（8月10日至16日），當時挾著新劇首播的氣勢，錄得最高19.5點（125萬觀眾）。隨後幾周，該劇收視一度出現回落，甚至在9月底（9月28日至10月4日）跌至最低的15.5點。不過，最新一周（10月19日至25日）錄得的18.1點，雖然未打破首播紀錄，但已經是自8月尾以來的最佳成績，止跌回升。今次的回升，對於迎戰HOY 77即將在晚上8時播出《你的保安 李寶安》這場電視大戰，無疑是一枝強心針。

(《愛·回家之三代同糖》收視止跌回升。(《愛·回家之三代同糖》截圖)

外購劇《逐玉》則錄得最高14.8點（95萬觀眾），微升0.3點。

周末綜藝大爆發 《試真D唷》飆至21.1點

由「視帝」陳豪及「視后」龔嘉欣聯手主持的全新飲食資訊節目《美食強人》上周首播，成功吸引大批「食客」觀眾捧場，跨平台直播最高收視達18.2點（117萬觀眾），成績亮眼。 上周周末綜藝節目表現極其亮眼。周日晚由江美儀等人主持的《試真D唷》收視迎來大爆發，由前一周的17.4點大幅狂飆3.7點，最高收視衝上21.1點（136萬觀眾）。而緊接播出的《女神配對計劃2》由15.3點升至19點，升3.7點，最高收視攀升至19點（122萬觀眾）。

《試真D唷》飆至21.1點。（TVB圖片）

周六晚節目方面，《香港系列之細間始終你好》錄得最高16.1點（104萬觀眾）。全新推出的《香港連場好戲》最高收視為14.5點（93萬觀眾）；而緊接播出的香港電影《樹大招風》則錄得最高14.2點（92萬觀眾）。