東張西望｜智障色魔蜘蛛俠強吻非禮獲輕判　再現身令受害女崩潰

TVB節目《東張西望》昨日（26日）報道了一名經常以蜘蛛俠造型出席動漫活動的男子，被裁定非禮罪成，判處12個月感化令。女事主Hazel表示，事件令她原有的情緒病惡化，而男子在判刑後約兩個月再度出現在她住所附近，更令她擔憂自身安全。

色魔蜘蛛俠是智障人士？(節目截圖)

重返事發現場留陰影

Hazel對於這件事的感情是「好恐怖」、「有陰影」，事件發生於2024年年中，而當日的事她仍歷歷在目，去到事發現場她仍然感到膽戰心驚：「唔敢自己行條路，平時唔開心會坐喺度，但係依家連屋企最近個公園都唔夠膽去。」她憶述當時她因心情不好，所以在公園坐著：「後尾聽到有人喺度播嗰啲類似talk show，但係我聽到內容係講緊一啲色情內容。係關於打野戰嘅，我覺得好噁心同埋我本身就唔開心。」

Hazel重返事發現場留陰影。(節目截圖)

遭堵去路強行非禮

Hazel因為不開心，所以將酒瓶摔在地上，而男子見到後走到Hazel面前，幫她召喚救護車。當男子收線後，他問Hazel：「喊係咪因為好唔開心，係咪失戀？佢問我可唔可以做佢女朋友，已經話唔可以，跟住我擰頭，佢都係重覆問可唔可以做佢女朋友。」男子突然蹲下，雙手撐住兩旁扶手，以身體堵住去路。她無法脫身，隨後遭對方非禮：「摸咗我條腰，跟住諗住面對面錫我。」事隔雖然已經兩年，但當日被困及受侵犯的情景仍令她恐懼：「嗰個環境係我求救都冇用，因為呢度附近冇人。」

男子突然蹲下，雙手撐住兩旁扶手，以身體堵住去路。(節目截圖)

事主恐慌自責致自殘

救護員到場後，男子才放開他，救護員問Hazel男子有否非禮她，Hazel哭著說不認識他及有被他非禮。原本患有情緒病的Hazel事後病情急劇惡化，甚至嚴重自殘送院，母女其後從警方得知男子是智障人士。Hazel母親表示，女兒本身患有情緒病，案發後陷入恐慌與自責，病情急劇惡化，臨床心理學家李堅翔博士指出，智障人士同樣有生理及情感需求，不能單以兒童心態理解其行為。

原本患有情緒病的Hazel事後病情急劇惡化，甚至嚴重自殘送院。(節目截圖)

家屬質疑判刑過輕

案件於2025年進入檢控程序。為準備出庭，Hazel在家人及社工陪同下反覆重述案發經過，承受再次觸及創傷的痛苦。今年3月，男子被裁定非禮罪成，判處12個月感化令，母女均認為判刑過輕。

男子被裁定非禮罪成，判處12個月感化令。(節目截圖)

色魔再現身求助無門

約兩個月後，Hazel在住所附近再遇該男子：「夜晚收工我就行呢條路，跟住佢就呢度冇著上半衫拎住罐啤酒，企咗喺度望住我。」她遂按社工建議報警。她表示，警員指案件已有判決，著Hazel「自己行開啲」，若無新事態便難以採取行動，令她感到求助無門。

Hazel在住所附近再遇該男子。(節目截圖)

網民揭男子屢涉滋擾

Hazel其後搜尋網上資料，發現男子活躍於社交平台，曾發文表示希望結識女朋友。另有網民指他曾在動漫活動中作出滋擾行為，亦有女子聲稱曾遭其非禮，惟相關指控仍待核實，節目亦預告主持將追蹤該男子並尋求他正面回應。