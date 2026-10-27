吳國亮辦免費藝展《名花不配被俗世污》　繪九星肖像為追夢者打氣

桃花源粵劇工作舍創辦人之一的吳國亮，宣布由10月26日起至11月1日，於油麻地上海街313號「The Bridge+ UOB Art Academy」舉行個人藝展《名花不配被俗世污》，全場免費向公眾開放。身處AI狂潮席捲的年代，吳國亮選擇以導演身分跨出安全區，執起過往不熟悉的畫筆與顏料，親手繪製出九幅藝術巨星頭像，嘗試用純粹的筆觸與色彩，與九位在不同時代勇於踐行夢想的藝術靈魂進行深層跨時空對話。

吳國亮宣布由10月26日起至11月1日，舉行個人藝展《名花不配被俗世污》。（FB@桃花源粵劇工作舍 Utopia Cantonese Opera Workshop）

吳國亮病中失聲悟出人生命題

吳國亮在病中失聲的日子有感而發，重提一代編劇大師唐滌生在經典粵劇《帝女花》中寫下的狠辣警句—「名花不配被俗世污」。他感慨名花即使身處眼前、任人貶低踐踏，依然不失其高潔美麗，直問究竟是花配不上俗世，還是俗世配不上花。

吳國亮藉著今次展出的作品，向入場觀眾拋出直擊心靈的詰問。他認為七十年的歲月早已印證：夢想的美好並非空談，而是有人切實將它活了出來。他直言當代社會上，人們一方面讚嘆、羨慕九大傳奇人物的成就，另一方面卻冷嘲熱諷身邊正在追夢的平凡人，如果看不清這種心理矛盾，就永遠無法參透讓自己夢想成真的真正密碼。

吳國亮宣布由10月26日起至11月1日，舉行個人藝展《名花不配被俗世污》。（FB@桃花源粵劇工作舍 Utopia Cantonese Opera Workshop）

一連七天免費開放參觀

與此同時，桃花源主辦的「夢追尋系列」各項重磅節目亦已公開發售，涵蓋《幻夢牡丹亭》跨界舞蹈、《還看香港音樂劇》劇場演唱會、《牡丹亭驚夢70》粵劇經典重構．清雋傳承版、《拜將臺》原創粵劇15周年跨界版、《你我起飛》青年劇場匯演、《THE INTERVENTION: 夢醒時分》古建劇場、《走入唐樓追場夢 · 戲說油麻地》文化導賞團，以及《突破金箍 · 跨界時空》駐留藝展等精彩項目，帶領觀眾穿梭古今，重構城市夢想。