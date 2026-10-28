東張西望｜蜘蛛男拒認色魔　心理學家李堅翔指當事人恐懼暫難平復

TVB節目《東張西望》昨日（27日）繼續報道經常以蜘蛛俠造型出席動漫活動的男子於2024年非禮Hazel，其後被揭患有智力障礙，兼被裁定非禮罪成，判處12個月感化令。然而，案件告一段落，Hazel的恐懼卻未消退，她仍在住所附近看見對方，亦陸續收到其他女孩講述遭遇。

經常以蜘蛛俠造型出席動漫活動的男子於2024年非禮Hazel，其後被揭患有智力障礙。(節目截圖)

多名女動漫迷遭騷擾

有女孩私訊Hazel，指數年前買麵包時，男子突然伸手越過她付款，碰撞其胸部；另有動漫迷及女角色扮演者聲稱曾被他跟蹤或騷擾。這些指控有待核實，但令同為角色扮演者的Hazel更加不安。一次她在商場擺攤，見男子朝攤位走來，嚇得哭起來，工作人員得知其遭遇後將男子請走。

Hazel見蜘蛛男嚇得哭起來。(節目截圖)

攝製隊動漫節尋真身

《東張西望》攝製隊到男子常出沒的地方了解情況，多名街坊表示對他有印象。團隊其後在動漫節找到一名穿上美國隊長服裝、戴着面具並以盾牌遮面的男子，Hazel觀看影片後認出對方。

智障蜘蛛男。(節目截圖)

發火拒答反自露馬腳

東張主持問他是否曾在黃大仙非禮Hazel，一開始他否認身份及非禮指控，反覆表示認錯人：「冇，你認錯人，我唔係。」被追問黃大仙事件及感化令時，則表示：「認錯人，唔識你！你認錯人啦！你唔係差人唔好亂咁講，我冇做過。」未知他是否太緊張，以致忽然露出馬腳：「我唔會答，總之冇做過就冇做過，以前嗰件事我冇做過，黃大仙單嘢我係唔會答！我嚟動漫節唔係幫傳媒答呢件事，再咁樣我搵差人㗎啦！」

智障蜘蛛男拒認是色魔。(節目截圖)

態度軟化除面具致歉

後來他的態度慢慢軟化，並稱不想再提往事：「我唔想行歪路，希望傳媒唔好亂咁寫。」他表示希望重新做好人，並表示後悔。經逾半小時勸說，他終於卸下部分遮掩，向受害女孩道歉：「好對唔住你哋！我唔想再行歪路，我想行返正路。所以我先蒙著面唔想畀人認到，好對唔住。」聲稱只想與她們玩樂和拍照：「我想同佢哋玩，開開心心，可以影多啲相，唔想整喊啲女仔。」他更承諾會改過。

除面具致歉。(節目截圖)

故態復萌 事主難釋恐懼

但Hazel未能相信這番說話。她表示，報警後仍收到其他女孩被騷擾的消息，即使自己原諒對方，也不代表其他人會原諒。男子受訪時多次稱已搬走、不會再返回原區，惟一個月後，街坊表示仍不時見到他。Hazel亦向節目反映，道歉後仍有人指他在旺角騷擾女孩，她更再次在家附近遇見他，持續缺乏安全感。註冊臨床心理學家李堅翔博士指出，智力障礙不代表完全沒有辨別對錯的能力；創傷能否康復，也與現實中的壓力來源是否持續存在有關。若當事人仍感到不安全，恐懼便難以平復。