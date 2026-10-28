張銘恩冷看女友街頭下跪崩潰自捶　昔日劈腿偷食黑歷史再遭翻出

內地男星張銘恩早年憑民國熱播劇《老九門》中「張副官」一角火速竄紅，成功收穫不少人氣與粉絲。日前，有內地狗仔直擊他與圈外素人女友現身街頭，爆發激烈爭吵，期間女方更是兩度跪地，揮拳捶打自己，全程男方只是站在一旁冷眼旁觀，片段曝光後震驚一眾網民。

張銘恩早年憑民國熱播劇《老九門》中「張副官」一角火速竄紅。（微博＠张铭恩）

女友崩潰自殘連環跪地

據爆料片段顯示，張銘恩與女友疑似因瑣事在街邊爆發激烈口角，女方先是發狂揮拳大力捶打自己宣洩，更情緒失控當場兩度雙膝跪地，在地上痛哭並與男方發生爭執。其後女方起身後，又按捺不住怒火衝上前捶打張銘恩。反觀男主角張銘恩，全程表現得事不關己，嘴裡含著電子煙不斷吞雲吐霧，冷眼旁觀女方自殘式發洩，絲毫沒有彎身攙扶或出言安撫的意思，冷漠態度令人咋舌。

張銘恩與女友疑似因琐事在街邊爆發激烈口角。（微博＠晓娱大MO王）

張銘恩女友當街兩度下跪。（微博＠晓娱大MO王）

女方多次捶打張銘恩。（微博＠晓娱大MO王）

面對女友下跪張銘恩無奈抱頭。（微博＠晓娱大MO王）

光速和好戲劇感拉滿

更具戲劇性的是，這場看似要鬧到分手的狗血大吵，在雙方平復情緒後畫風突變，兩人轉眼間又和好如初，拖手走向停泊在路邊禁泊區的名車，隨即上車絕塵而去，令人震驚。影片曝光後，大批網民紛紛留言狂踩：「男方真係永遠把女仔架喺火上烤」、「睇到都窒息」、「姊妹快啲走啦，呢段戀愛真係非談不可咩？」

張銘恩與女友轉眼間又和好如初，拖手離開。（微博＠晓娱大MO王）

「劈腿偷食」黑歷史再被翻炒

事實上，張銘恩過往情史一向爭議不斷。2020年他與女星徐璐分手期間，被踢爆私下秘會胡冰卿，甚至遭胡冰卿公開錄音與聊天紀錄，指他教唆女方「互撕」借機抽身，雖然他事後火速辯稱早在2019年底已同徐璐分手，但隨即被眼尖網民狠打臉—指出他在2020年2月，仍與徐璐合體拍情人節雜誌封面，4月更是高調飛去探班徐璐，甚至到了5月20日當天在社交平台大曬徐璐所送的禮物，前後矛盾的說法令其深情形象徹底崩塌。

張銘恩與徐璐於2019年官宣戀情，以情侶檔姿態合體錄製真人騷《女兒們的戀愛2》。（綜藝截圖）