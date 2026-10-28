洪家班鍾發神還原80年代經典道長造型　與小孩合照跨世代人氣爆燈

近日資深動作演員鍾發罕有地穿上經典的道長服飾現身，神還原當年港產殭屍片中的經典造型，瞬間勾起大批戲迷的集體回憶。畫面中，鍾發身穿鮮艷的橙黃色道袍，頭戴印有太極圖案的八卦帽，手持法器，精神奕奕且笑容滿面。影片畫面更配上了「港片是你的童年回憶嗎」的字句，極具情懷。

鍾發神還原80年代經典道長造型。（片段截圖）

經典造型掀集體回憶

活動現場氣氛相當熱鬧，鍾發的身後更有扮成經典清朝「殭屍」的人員列隊隨行，猶如帶領大家穿越回到八十年代的香港電影場景。雖然鍾發在昔日電影中經常飾演法力高強、不苟言笑的道長，但現實中的他卻非常親民。影片中可見，就連年紀輕輕、未必看過他昔日經典作品的小女孩，也被他這一身特色造型吸引，乖乖地站在他身旁舉起「V」字手勢合照。鍾發亦非常配合地展露慈祥笑容，可見其受歡迎程度絕對是跨越世代。

鍾發與小孩合照。（片段截圖）

跨世代人氣爆燈。（片段截圖）

洪家班出身武功底子厚 「御用道長」深入民心

提到鍾發，絕對不能不提他當年的成名之路。作為洪家班的早期成員，鍾發擁有深厚的武術底子，他在八十年代憑藉參演《鬼打鬼》、《殭屍叔叔》、《猛鬼差館》等多部經典靈幻殭屍電影而聲名大噪。當年他飾演的「道長」角色深入民心，與林正英、陳友等人同為香港殭屍片中最具代表性的人物。這次他再次披上經典道袍，不僅讓影迷重溫了他當年的風采，也證明了香港經典電影的魅力依然歷久不衰。

鍾發70年代以武打演員出身。（網上圖片）