璀璨之城｜蔣家旻鴛鴦浴未算最癲　過去曾兩次極大尺度從後被擒胸

TVB台慶劇《璀璨之城》昨日（10月27日）播出的第12集中，黃子恆與蔣家旻上演了一幕挑戰電視尺度的鴛鴦浴戲份，引發觀眾及網民討論。



劇中蔣家旻飾演官家大小姐官詩雅，黃子恆則飾演Ken。該集劇情講述在姜大衞的角色去世後，官詩雅決定採取行動，打算與周志康（飾演Felix）離婚，並正式與Ken雙宿雙飛。在浴室的對手戲中，蔣家旻在鏡頭前除去浴衣，與黃子恆共浴。期間蔣家旻詢問黃子恆是否有辦法將周志康踢走，黃子恆反問：「你想我坐Felix個位？定還是你想我頂佢做你老公個位？」該幕戲份將兩人的野心與情感關係展現出來，成為劇集焦點之一。

蔣家旻脫去衣服露出白滑玉背，再緩緩走到浴缸中。（節目截圖)

蔣家旻黃子恆在泡泡中依偎著。（節目截圖)

首擔正電影《第一次不是你》半裸露背

事實上，這並非蔣家旻首次在演出中作出大膽突破。回顧其演藝生涯，早在2013年由葉念琛執導的電影《第一次不是你》中，蔣家旻首次擔正女主角飾演「鄺美寶（阿寶）」，與馬志威合作。戲中角色為籌措患上腎衰竭母親（江美儀飾）的高昂手術費而下海援交。蔣家旻在電影中有不少突破性演出，包括半裸露背、換衫鏡頭，以及與男主角重逢後的情慾戲份，她亦憑該片獲得「第33屆香港電影金像獎」最佳新演員提名。

戲中蔣家旻不下一次要脫剩內衣。（影片擷圖）

片尾蔣家旻與馬志威的情慾場面，可謂葉念琛電影宇宙中最大膽。（電影截圖）

（電影截圖）

點解下圖睇蔣家旻大膽演出：

+ 41

《美麗戰場》演「反骨琪」慘遭迷姦

而在2022年播出的TVB劇集《美麗戰場》中，蔣家旻飾演的「反骨琪」（鍾家琪）同樣有一幕備受談論的被姦戲份。當時劇情講述她原本計劃將陳瀅飾演的家寶迷暈，安排由李成昌飾演的威爺將其強姦；然而手下叛變將兩人掉包，最終蔣家旻的角色被迷暈並遭到強姦。蔣家旻事後受訪時透露，拍攝該場戲前承受不少壓力，並感謝對手李成昌事前與她做足溝通，讓她能放心完成演出。

蔣家旻 (《美麗戰場》截圖)

蔣家旻 (《美麗戰場》截圖)

點解下圖睇蔣家旻被迷姦的演出：