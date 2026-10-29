46歲泰劇女神Aff逆齡嫩似少女　瀟灑甩百億出軌夫戀小16歲Nonkul

現年46歲的泰國一線女星Aff Taksaorn，畢業於名校朱拉隆功大學，憑溫婉典雅的氣質在東南亞家喻戶曉，早年更憑《一諾傾情》、《愛情花開》紅遍東南亞。溫婉大氣的五官，讓她多年來穩坐泰劇首席氣質女星寶座。日前她低調迎來46歲生日，緊緻膚況與身形狀態雙雙驚艷網民，其近況及感情生活再度成為外界焦點。



Aff Taksaorn。（IG@aff_taksaorn）

早年更憑《一諾傾情》、《愛情花開》紅遍東南亞。（小紅書圖片）

46歲Aff凍齡狀態獲激讚

從近期曝光的照片所見，46歲的Aff皮膚緊緻飽滿，幾乎零皺紋，輪廓立體未見鬆垮，完全看不出歲月痕跡。無論出席活動還是私下出遊，她依然散發一貫的溫婉氣質，凍齡狀態令不少網民紛紛驚嘆，歲月似乎對她特別寬容。

日前Aff迎來46歲生日。（IG@aff_taksaorn）

無論出席活動還是私下出遊，她依然散發一貫的溫婉氣質。（IG@aff_taksaorn）

手起刀落斬斷百億出軌豪門

回顧Aff的情路，昔日曾是一場轟動全泰的豪門噩夢。2012年她在事業巔峰之際，下嫁泰國考艾博納札集團（The Bonanza Group）繼承人Songkran；該集團坐擁百億度假村與房地產王國，外界一度以為這是王子與公主的童話。

2012年下嫁百億繼承人Songkran。（小紅書影片截圖）

Songkran。（IG@songkarn_tae）

婚後Aff於2015年誕下女兒Peemai。然而男方花邊新聞不絕，婚姻迅速亮起紅燈。面對伴侶不忠，外表柔弱的Aff展現出驚人魄力。2017年兩人協議分居，她沒有公開控訴，更無歇斯底里。直到2018年10月，她平靜召開記者會，宣布正式簽署離婚協議並取得女兒主要撫養權。

婚後Aff於2015年誕下女兒Peemai。（IG@aff_taksaorn）

手續辦理期間，男方被踢爆秘密暗撻混血花旦Matt。這段關係引發輿論反彈，Matt主演的劇集更遭觀眾抵制。數年後Songkran與Matt悄然分手，男方與女方各自另覓新歡。而Aff，從未在公開場合說過前夫半句壞話。與豪門前夫家族保持體面良性互動，堪稱豪門婚變的「教科書級體面」。

Songkran被爆秘密暗撻混血花旦Matt。（小紅書圖片）

（左起）Songkran現任女友Mind、成龍、Songkran。（IG@songkarn_tae）

Aff和愛女Peemai仍與豪門前老爺家族保持體面良性互動。（IG@songkarn_tae）

Nonkul守靈7日打動Aff

告別消耗自己的豪門婚姻後，Aff重返幕前。2022年，她接拍泰版《下一站是幸福》，與她搭檔的正是憑電影《出貓特攻隊》走紅亞洲的新生代人氣男神Nonkul，戲內火花四濺，戲外這段相差16歲的互動亦逐漸升溫。真正讓Aff打開心門的，是2023年10月其父親因癌症不幸離世；當時兩人戀情尚未正式曝光，年僅27歲的Nonkul卻毅然推掉所有繁重通告，連續整整7天從早到晚駐守靈堂打點後事，寸步不離地守護在Aff身旁，更悉心安撫喪親的幼女Peemai。這份超越年齡的成熟與擔當，瞬間感動全泰國民眾。

憑電影《出貓特攻隊》走紅亞洲的新生代人氣男神Nonkul。（IG@nonkul）

男友Nonkul無懼差16歲霸氣求娶

喪禮後翌月，Nonkul在傳媒鏡頭前毫無閃避，大方承認正積極追求Aff：「是我主動的，我不想讓姐姐等太久。」面對外界對16歲年齡差的質疑，他交出娛樂圈極為罕見的坦蕩答卷。隨後在接受媒體採訪時，Nonkul更公開承諾，只要Aff點頭做好準備，他隨時準備正式下跪求婚並辦理結婚登記。如今兩人光明正大結伴出遊、為彼此慶祝生日、牽手出席公開活動，感情穩定甜蜜，羨煞旁人。

出席公開活動。（IG@aff_taksaorn）

二人經常出遊。（IG@nonkul）