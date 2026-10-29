黃澤林首爾賽疑有新歡特別好火　大叫「食屎啦你」直落兩盤贏對手

陳奕迅（Eason）的22歲女兒陳康堤（Constance），早前宣布與「香港網球一哥」黃澤林（Coleman）半年戀情告終，兩人更在社交平台互相「unfollow」。當初斬釘截鐵表示要收拾心情「專心打波」的Coleman，在親口證實分手後短短十日，竟驚爆以光速開展新戀情！

陳康堤與黃澤林相戀半年宣告玩完。（IG截圖)

黃澤林當眾怒吼廣東話粗口金句

未知是否是拍新拖特別好火，黃澤林日前出戰ATP首爾網球挑戰賽首圈賽事，整個人火氣極盛。在比賽推進至關鍵局數時陷入了拉鋸戰時，雙方在底線瘋狂抽擊互不相讓，戰況膠著至極，場內氣氛亦緊繃到頂點。

黃澤林場上怒吼廣東話金句狂抽對手。（Threads截圖）

在一次極具壓力的底線回球後，Coleman疑似對自己的發揮極度不滿，體內積聚的火氣瞬間失控爆發。在全場鏡頭與觀眾注視下，當場情緒失控大聲狂吼出一句地道廣東話金句—「食屎啦你」！叫罵聲響徹球場，被收音設備清晰捕捉，不過，這聲怒吼讓他成功「洩火」，最終他以直落兩盤擊敗對手晉級。

黃澤林場上怒吼廣東話金句狂抽對手。（圖片來源：YouTube@ATP Challenger）

「食屎啦你」一詞出自1988年的港產片《旺角卡門》。（圖片來源：《旺角卡門》截圖）

網民力撐極富市井生命力

這段爆粗片段在網絡瘋傳後，網民不但沒有「道德審判」黃澤林，反而一面倒拍手叫好。不少人笑稱這一聲怒罵極富市井生命力，「似足街市阿姐鬧交咁親切」，大批球迷亦力撐Coleman，直言職業網球壓力爆煲，大讚「運動員就係要有火」、「冇火不如咪打」，深得廣大網民歡心。

大批球迷亦力撐Coleman，大讚「運動員就係要有火」。（IG@coleman_wong）