派歌定派帖？JW新歌宣傳驚現「JW & JW」 疑宣佈與王至尊拉埋天窗

最近娛樂圈盛傳JW王灝兒與另一個JW王至尊（Jim Wong Chi Chuen）好事近，結婚傳聞鬧得熱烘烘。就在大家猜測之際，一張名為的新歌宣傳單張曝光，其設計與用字瞬間令傳聞再度升溫，疑似是兩人藉新歌正式向外界宣佈踏入人生新篇章！

最近娛樂圈盛傳JW王灝兒與另一個JW王至尊（Jim Wong Chi Chuen）好事近。（IG@jwchubz）

激似傳統喜帖設計 「JW & JW」聯婚Logo搶fo

從這張流出的單張可見，整體的排版與傳統的結婚喜帖極為相似。單張頂部以搶眼的紅色字體印上「JW & JW」的標誌，彷彿是兩人的聯婚Logo。下方寫有「謹以至誠，邀請您傾聽我們製作的《JW²情歌》」，這首名為《JW²情歌》的新作，單看歌名中「JW的二次方」就已經甜度爆燈，極具「兩個JW合體」的雙重意義。

王灝兒（JW）男朋友王至尊出席活動時，記者問大會公關能否安排王至尊接受訪問，公關即表示王至尊不會回答有關感情問題。（葉志明 攝）

新歌《JW²情歌》 甜爆宣告「人生新篇章」

而單張中央的一句重點宣傳語：「見證我們人生新篇章的開啟。」這句充滿儀式感的字句，比起一般的歌曲宣傳更像是一份人生大事的宣告，令人不禁聯想這是否正正暗示JW王灝兒與JW王至尊即將步入婚姻殿堂。

齊齊掛名做監製 10.30揭開謎底

仔細看看單張上的製作名單，除了主唱是JW、作曲及填詞為KW朱敏希之外，監製一欄赫然寫著「Karton Ma / JW / JW」。這意味著兩位「JW」極有可能共同參與了這首定情之作的監製工作，將這首歌打造為他們的愛情結晶。單張上亦印有確實的日子：「2026/10/30」以及「歲次丙午年十月三十日 星期五」。唔通真係用音樂來發佈的結婚喜訊？一切謎底，相信要等到10月30日這首《JW²情歌》正式面世當日，才能由這對「JW CP」親自為大家揭曉了！

真係好似喜帖喎。（資料圖片）