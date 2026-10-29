東張西望｜大婆小三結盟後為錢反目　復合渣男老公遭諷：你同狗瞓

TVB節目《東張西望》昨日（28日）講到大婆與小三一段錯綜複雜的三角關係，最終演變成追債風波。楊小姐離開相處廿載的老公及子女，與同事李先生發展感情，後來才發現對方已有老婆蕭小姐。兩名女子一度同病相憐，成為好友，「大婆」蕭小姐更曾表示願意退出，讓老公與楊小姐在一起。

大婆與小三一段錯綜複雜的三角關係。（節目截圖)

大婆與老公復合致姊妹情決裂

然而，蕭小姐其後與老公復合，二人的姊妹情亦因五萬元欠款破裂。蕭小姐稱：「我先生都有對我唔住嘅嘢，我有同佢講，我當時係真係放下戒心，真係想當佢係姊妹嘅，係同病相憐。」楊小姐指自己表明無力再借錢後，蕭小姐便不接電話、不回訊息，遂入稟小額錢債審裁處追討。雙方受訪時互揭瘡疤，蕭小姐則稱：「冇咁嘅事，反正佢發訊息我都有回應，跟住佢威脅我，佢話如果你再唔還錢，我去你仔學校或者去你返工嘅地方堵你。」楊小姐承認曾以此方式追款。蕭小姐指老公交給楊小姐的錢不止五萬元，認為不還款有理由。楊小姐反駁，那些是同居期間應付的生活費。

蕭小姐其後與老公復合，二人的姊妹情亦因五萬元欠款破裂。（節目截圖)

街頭爆罵戰 小三諷大婆與狗做愛

楊小姐指蕭小姐與老公復合如攬住隻狗：「你去同隻狗瞓啦。」蕭小姐反諷：「咁你之前都係同狗瞓，同狗做愛。」被問當初為何聲稱讓老公給楊小姐，蕭小姐表示對方傳一些色情短訊給她，聲稱：「佢話同佢去深圳，每次去，每次都搞，跟住一晚搞幾次。」當時她因為傷心，所以想成全對方。

大婆復合老公嘲是狗，小三反撃。（節目截圖)

為患病兒原諒偷食夫 扯出假結婚疑雲

至於為何原諒丈夫，蕭小姐表示，李先生出獄後道歉並承諾改過，加上兒子有自閉症及過度活躍症，她希望丈夫共同照顧家庭。蕭小姐指楊小姐曾稱假結婚可獲八萬元，並邀她介紹朋友。楊小姐否認假結婚，稱相關訊息來自社交平台，又承認結婚有禮金、介紹有佣金。《東張》主持提醒假結婚及慫恿他人均屬違法，楊小姐則稱只是閒談，強調現時只為追債，無關感情。

大婆復合老公。（節目截圖)

踩上門對質求交代 渣男發惡拒回應

楊小姐其後與節目組到李先生住所要求交代，由李先生的兒子應門。東張主持向先表明來意後，李先生不停大叫關門，更伸手想關門。結果被楊小姐阻止，站在門口大叫他給回應：「點啊，回應吓，唔好喺度扮瞓覺啦！我係想得個交代啫。」

楊小姐踩上門找李先生對質求交代。（節目截圖)

渣男報警爆衝突 小三嘆後悔求還錢

楊小姐與李先生互相指責，李先生報警並指對方騙錢、扮慘及騷擾親友，令他失業，又否認一腳踏兩船：「咩你老公食大麻，出面有女人啊，我老公當我性奴啊，細細個已經畀老豆強姦啊，講到慘過啲劇啊！」雙方激烈爭執，警方到場了解後，暫未發現刑事成分。感情與金錢糾纏不清，楊小姐坦言後悔認識對方，只盼追回欠款，徹底一刀兩斷。

渣男報警爆衝突。（節目截圖)