「御用師奶」曾慧雲大曬84年CR-X　型格品味獲車迷力邀上《恨駕》

TVB「御用師奶」曾慧雲入行逾40年，在多部經典劇集中經常飾演貼地街坊與師奶角色，紮實演技深入民心。不過，現實生活中的她卻與螢幕上樸實的師奶形象大相逕庭，私底下是一位極具品味與復古情懷的隱藏版車迷！日前曾慧雲於社交平台罕有分享愛車短片，大曬極具情懷的日系古董跑車，型格一面隨即驚艷一眾網民。



曾慧罕晒經典本田CRX古董車。（抖音@曾慧雲）

帶愛駒「沖涼」晒經典本田CRX

短片中，曾慧雲打扮休閒，心情大靚的她親自出鏡對著鏡頭興奮甜笑：「今日終於得閒同我『愛駒』沖涼，你睇吓我愛駒靚唔靚？」鏡頭一轉，身旁正是一輛極度罕見、保養極佳的紅色第一代本田（Honda）Civic CR-X 12-VALVE經典小跑車。全車紅色漆面在陽光下光亮如鏡，甚至清楚倒映出周圍大廈，內外打理得一塵不染；而座椅後方亦放滿日用品，可見她平日依然親自揸住愛車代步，十分貼地實用。

本田（Honda）Civic CR-X 12-VALVE。（抖音@曾慧雲）

車內有不少日常用品與雜物。（抖音@曾慧雲）

這輛紅色跑車保養得相當好。（抖音@曾慧雲）

親回網民揭是84年出廠第一代神車

短片曝光後，隨即引來大批網民及車迷留言大讚愛車保養得極好，亦有不少人好奇該車的年份與代數。曾慧雲親自現身留言區逐一解答，面對網民好奇詢問車齡，她大方回覆愛車是「84」（1984年生產），並確認是「第一代」款式，車齡已超40年。更有車迷熱情留言力邀她參與汽車節目：「幾時上《恨駕女團》」，對這位低調綠葉的選車品味佩服得五體投地。

曾慧雲就常被安排演「師奶」、「街坊」等閒角角色，更被封為「御用師奶」！（《律政新人王》截圖）

喺呢個個案，綠葉演員曾慧雲好好戲。（官方提供圖片）