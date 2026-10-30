陳康堤懶理黃澤林「無縫接軌」換新歡　突襲中環力撐好友林愷鈴

歌神陳奕迅愛女陳康堤（Constance）近期的感情動態成為全城矚目焦點，早前她親證與「香港網球一哥」黃澤林（Coleman）半年情斷，坦言情緒受到影響。正當外界以為剛經歷分手與前度無縫接軌雙重打擊的康堤會選擇低調神隱、閉關療傷之際，昨晚（29日）她竟打破外界預期，現身假中環海濱舉行的「香港美酒佳餚巡禮2026」，似乎已走出情傷。



黃澤林與康堤分手，隨後被爆戀上譚旻萱。（IG@tmh_xd）

陳康堤早前親認已與黃澤林分手：「我哋分咗手，情緒都會有啲低落。」（葉志明 攝）

貼紅心emoji力撐林愷鈴獻唱

原來康堤昨晚專程前往中環，全為以實際行動力撐情同姊妹的林愷鈴（Ashley）演出。在康堤上載至IG的限時動態中可見，她身處台下專心致志地欣賞台上林愷鈴的深情獻唱，更親自掌鏡拍下好友在台上的耀眼一刻。短片中她不僅主動標註了林愷鈴的帳號，更附連多個紅色愛心emoji，毫無保留地為好姊妹應援打氣，盡顯兩人深厚真摯的姊妹情誼。

康堤狂貼紅心emoji力撐林愷鈴獻唱。（IG@_constancec_）

康堤在台下專心欣賞林愷鈴獻唱。（IG@_constancec_）

繼續揮灑汗水。（IG@_constancec_）

面對舊愛黃澤林光速換畫引發的滿城風雨，康堤由始至終展現出令人讚賞的超高EQ與灑脫氣度。繼日前在社媒現身幽默自嘲「等我改咗姓康，做個瀟灑啲嘅藝術家先」引來全網激讚後，再度大方穿梭於人頭湧湧的大型公開活動，康堤既不迴避外界目光，亦不讓感情風波打亂自己的社交步調，全情投入支持好友事業。

網民在分享自己記錯陳康堤個姓。（Threads截圖）