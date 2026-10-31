黃星綽@Surfive與黃小倬@IdG姐弟首度同台　即投訴細佬當佢透明

男團Surfive成員黃星綽（細hugo）與姐姐黃小倬（小倬）昨日（30日）首度以「姐弟檔」姿態出席《新城勁爆頒獎禮2026》記者會，二人接受《香港01》訪問時，姐姐小倬更笑指：「其實我哋係第一次活動上面同場。」他們還不約而同地穿上黑色造型亮相，十分合襯。

男團Surfive成員黃星綽（細hugo）與姐姐黃小倬（小倬）首度以「姐弟檔」姿態出席記者會。(盧振輝 攝)

家姐投訴細佬扮聽唔到

對於二人首次公關係，細hugo說得十分神秘：「我哋嘅關係好神秘㗎，我哋由好細個開始就認識啦，咁基本上我一出世就認識佢啦，咁所以我哋嘅關係係十分之特別嘅。」小倬忍不住直接公開：「咁其實我就係佢家姐。」對於姐弟首次同台，姐姐小倬竟然有投訴？小倬表示：「我啱啱喺樓下嗰陣，我哋支持佢啦，佢行出嚟嗰陣，我哋就嗌黃星綽咁樣啦，佢完全唔理我囉。」不過細hugo就解釋：「我唔知係嗌緊黃星綽定黃小倬啊，太似啦！啱啱我一直都聽唔到，究竟係黃小倬定黃星綽。」

黃星綽有好努力解釋。(盧振輝 攝)

家姐投訴細佬扮聽唔到。(盧振輝 攝)

分屬對立團體無阻交流

談到二人的關係，細hugo形容是「十分特別」，更指小倬不但是他的姐姐，更是他的「前輩」。二人被問到他們所屬的團體可以說得出是「敵人」，在家裡會否「收收埋埋」不讓對方知道自己工作上的東西時，小倬則表示：「其實我哋係都幾open嘅，即係我哋好多嘢都會大家一齊傾啦。例如有啲咩表演上嘅嘢啊，唱歌上嘅嘢啊，音樂上嘅嘢啊，其實我哋都會成日溝通，同埋問對方意見嘅。」二人經常會交流工作上的意見，互相提點，而細hugo表示自己推出的新歌時：「我啲歌咧喺出之前，家姐都會聽一次。」

分屬對立團體無阻交流。(盧振輝 攝)

家姐狂讚細佬夠努力

姐姐小倬更對弟弟細hugo「有讚冇彈」，更指他已經「大個仔」：「佢有好多舞台經驗啦，又有拍戲啦。咁所以覺得佢自己搞得掂㗎啦，我就會喺隔籬幫佢、支持佢就OK㗎啦。（家姐覺得佢今年如何個表現？）我覺得佢今年其實係好努力，因為佢有好多嘢都係自己去爭取，佢自己好有要求，同埋佢有自己嘅諗法，咁所以希望佢下年都繼續維持住呢一個熱誠，繼續行落去。」對於未來的合作機會，二人都表示十分期待，更預告未來會有更多不同的合作計劃，讓大家拭目以待。

姐姐小倬更對弟弟細hugo「有讚冇彈」。(盧振輝 攝)

同居作息日夜大顛倒

他們更透露雖然同住一屋簷下，由於作息時間不同，可能細hugo在睡時，小倬還在直播。細hugo笑指昨日是早上6點半起床去做運動後再回家化妝出席活動時，小倬露出一臉驚訝：「咩話？6點半！可能我6點半先瞓。」