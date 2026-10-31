馮熙燮直認恨攞新人獎　胡子貝自爆廣東話退步靠睇同讀新聞急救

《聲秀》三甲馮熙燮（Ryan）、柯雨霏及胡子貝昨日（30日）合體出席《出席《新城勁爆頒獎禮2026》記者會接受《香港01》訪問時，大談對爭取獎項的看法及未來動向。

《聲秀》三甲馮熙燮（Ryan）、柯雨霏及胡子貝。(盧振輝 攝)

柯雨霏平常心 馮熙燮直認恨攞獎

被問到對角逐今年新人獎的心態，柯雨霏笑言自己對獎項並不執著：「我覺得有盡力就好啦，有做到啲自己覺得有進步就得。」相反，馮熙燮則直認不諱，坦言自己很想有獎拿：「我覺得就當然獎項有一定好開心嘅，因為始終係對於今年所有努力嘅一個肯定，其實除咗對自己，都係對公司同事一個好大嘅肯定，咁所以努力咗就希望有好成績。」胡子貝則保持平常心：「我覺得主要都係同大家交流同學習下經驗，因為大家都係有好多唔同風格嘅音樂。」

馮熙燮直認恨攞獎。(盧振輝 攝)

柯雨霏預告推慢歌新作

談及未來的音樂動向，三人都各自有新計劃。柯雨霏透露希望盡快推出已籌備多月的新歌：「已經懷胎好多好多個月啦！」並坦言之前嘗試了另類搖滾後，接下來想回歸演繹慢歌。

柯雨霏懷胎好多個月。(盧振輝 攝)

馮熙燮新歌賣關子 胡子貝搶先試聽

馮熙燮則大方分享新歌細節，透露新歌是一首七個字歌名的搖滾（Rock）風格歌曲，他指出歌曲帶出：「其實有一啲嘢，大家一早已經知㗎啦，只不過係唔願意去接受。其實你只要勇敢行出嗰一步，接受咗個現實，前路就一片光明。」對於歌名，他一 直賣關子，只肯透露三個字，就是「看得清」，其餘四字他就讓大家先猜一會，待歌曲正式公布就會知道。不過胡子貝突然表示自己已經率先聽過馮熙燮的新歌並表示：「我覺得好好聽啊！」馮熙燮對此感到驚訝，因為他的新歌連父母都未聽過，就已經被胡子貝搶先試聽。胡子貝更表示除了馮熙燮的新歌，他連柯雨霏的新歌都已經率先試聽了。

馮熙燮新歌賣關子。(盧振輝 攝)

馮熙燮話同眼有關。(盧振輝 攝)

胡子貝睇新聞急救廣東話

胡子貝亦預告自己的新歌將會採取不同的策略，甚至可能會推出不同版本讓樂迷期待：「我嘅新歌就唔知幾時出啦，但係都快㗎啦！可能會有唔同嘅version，（係咪都係廣東話歌啊今次？）係！但係都有可能會有其他嘅版本。」期間亦提到廣東話退步的問題，胡子貝坦承因為近期較少公開露面的工作，以致缺乏交流機會導致廣東話水平下降。他為了急救廣東話：「睇TVB嘅新聞台，同埋讀報紙啦！我好認真啊！同埋多聽下廣播，都會係好好嘅方法，同埋都睇啲大家訪問啊，學習下大家嘅經驗，點樣去發音啊，呢啲都會好學習嘅。」胡子貝希望從中學習正確發音並努力尋求進步。

胡子貝自爆廣東話退步靠睇同讀新聞急救。(盧振輝 攝)

馮熙燮柯雨霏開腔撐戰友

雖然胡子貝表示自己的廣東話有退步，但柯雨霏及就馮熙燮覺得不應對胡子貝「太mean」，馮熙燮認為：「即係大家進步嘅Curve唔一樣，其實一定有好快進步嘅時候，亦都有平緩期，但係一直都係向上就OK啦。」柯雨霏亦大讚胡子貝學東西很快：「佢學嘢好快㗎，佢可能呢排休息下，隔一排學返又好得㗎啦。」