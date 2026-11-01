內地男星白宇帆被爆隱婚生子 沉默2日突曬全家福獲讚「真男人」
撰文：聯合新聞網
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大陸31歲男星白宇帆過去憑藉《山海情》、《開端》、電影《照明商店》等作品展現精湛演技，實力派形象深植人心。
近日他被狗仔「知名娛記蘇小五」直擊打完球後接送一名女子與幼童，並貼心陪同前往公園遊玩，過程中他不僅熟練照顧孩子、折疊嬰兒車，互動更是溫馨自然，隨即在網路上引發「隱婚生子」的熱烈討論。當時白宇帆及工作室皆未在第一時間正面回應，讓外界好奇不已。
沒想到在事件發酵兩天後，白宇帆於10月30日無預警在個人微博曬出一組九宮格家庭合照。照片中多為湖邊倒影與林間漫步的戶外剪影，貼心避開了妻子與孩子的清晰正臉，並僅留下簡單又充滿愛意的「我們仨」三個字，以最乾淨俐落的方式直接公開已婚當爸的好消息，讓不少粉絲又驚又喜。
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許多眼尖網友根據多方資訊將女方身分指向紀宣羽。據了解兩人在服役期間相識相戀，白宇帆曾在2018年尚未走紅時帶她登上綜藝節目《無限歌謠季》，大方分享兩人甜蜜的軍旅戀愛故事，當時就已穩定交往兩年多。儘管後來憑藉實力爆紅，白宇帆選擇讓私人感情回歸低調，不再公開提及私人生活，如今攜手步入婚姻並迎來新生命，也讓這段細水長流的感情獲得大批網友祝福。
不同於以往偶像藝人隱婚帶來的負面聲量，大部分網友與粉絲對白宇帆公開承認已婚當爸皆抱持支持態度。許多人認為白宇帆一直以來都以作品與實力說話，從不依靠單身人設吸引粉絲，在適當時機結婚生子實屬正常的人生規劃。這種坦然面對媒體、同時又溫柔保護家人隱私的處理方式，獲得外界讚賞「真男人」，紛紛送上祝福。
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