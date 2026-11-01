《愛回家》保安陳勉良是隱世國畫大師　揭綠葉辛酸：搶戲要俾人鬧

曾在無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演大廈保安員「昌叔」的陳勉良，在電視圈打滾逾半個世紀，經常以看更、道友、市井小民等草根綠葉形象示人。然而脫下戲服，他卻是蜚聲國際的水墨畫名家，作品曾先後在英、澳、穗及本港展出，更曾有藏家豪擲10萬元購藏其心血，甚至連TVB神劇《金裝四大才子》劇中所有才子揮毫鏡頭，幕後墨寶全出自他手筆。日前陳勉良接受YouTube節目《會八十》訪問，罕有剖白入行50年的跌宕起伏。

陳勉良當保安員絕對入型入格，但原來實際是一位國畫大師。（TVB）

陳勉良當保安員絕對入型入格，但原來實際是一位國畫大師。（TVB）

《金裝四大才子》中的道具畫就是出自陳勉良之手。（《金裝四大才子》宣傳海報）

陳勉良多年都係做綠葉。（youtube@演藝人協會）

陳勉良是隱世國畫大師！（陳勉良網上畫廊）

陳勉良是隱世國畫大師！（陳勉良網上畫廊）

曾見男星搽粉「心作嘔」

別看陳勉良甘做半世紀綠葉，原來踏足演藝圈從非他的志願。回想當年尚未入行時，他坦言曾十分抗拒這份工作：「由初初開始我就唔係咁鍾意做演員嘅，有一日喺屋企望出去，見到幾個男演員搽晒粉，哎呀見到真係有少少心作嘔嘅感覺，覺得好唔舒服。」

後來因一位身無分文卻想開臨記公司的同學校友苦苦哀求，重情義的他答應幫忙打理一個月。豈料對方經常半夜甩底甚至把爛攤子丟給他，陳勉良忍無可忍，在妥善交接完工作後毅然抽身。未料後來在另一位訓練班同學引薦下獲前輩黃新賞識，才正式簽約無綫，展開長達數十年的甘草生涯。

金牌綠葉曾經抗拒入行。（YouTube@《會八十》）

直言「搶戲搶得好都要俾人鬧」

近年電視圈風氣常推崇「搶鏡就是實力」，但陳勉良在訪問中直言，綠葉配角最致命的禁忌正是「過火」：「做形（戲）嗰度呢，我唔可以過火。唔好以為你好，你搶咗戲之後仲要俾人鬧！因為你只可以做呢個角色嘅應有咁多，即係咁多，咁先叫正確。」他直斥有些演員為出風頭而破壞整場戲的和諧：「如果你過咗火，你做呢個角色分明係喺度搶戲，你影響咗個主角或者第二、三主角，導演實話你㗎，唔會話個主角㗎嘛！」

在鏡頭前打滾半生，陳勉良坦承以前也曾渴望挑戰極端正反派等極具發揮空間的角色，但年歲漸長，他早已戒除對獎項與主角的執念：「做戲啫乜所謂呀？就算畀你做到主角，都不過係咁嘅啫，唔通你而家仲要想攞獎咩？呢啲理想太過好，但得唔到嘅時候人好容易受干擾，我早就將呢啲心態淡化咗。」

入行50年，不求主角只求做好每一角色。（YouTube@《會八十》）

周星馳母親曾購名作《野渡橫江》

除了演技紮實，陳勉良在藝文界地位更顯超然。他自小學四年級受老師啟蒙愛上中國書畫，青年時期在油麻地靠雕刻維生，賺來的錢幾乎全買紙筆墨硯。直至一幅作品獲訪港的美國學校校長以三、四百元收購，才給了他把興趣化為生計的底氣。

多年來，周星馳母親凌寶兒曾購入其山水畫名作《野渡橫江》，坊間更屢傳星媽與李香琴等前輩是其得意門生。對此，陳勉良大方拆解傳聞背後的真相，絕不借明星光環往自己臉上貼金：「其實話嚟我嗰度學，我實在唔同意（承認）嘅。因為佢主要係過嚟個地方寫幾個字㗎咋嘛，啲人誤會以為係學生。琴姐同星媽係有上過嚟，但佢哋嗰陣時只係叫寫幾筆，邊有咁嘅時間？真正得嗰幾堂。」

周星馳母親日前現身周星馳電影《功夫女足》首映禮。（葉志明 攝）

曾因躁狂險鑄大錯靠水墨磨平戾氣

如今鏡頭前溫厚儒雅的陳勉良，私底下亦曾有暴烈人性。他罕有自揭年輕時脾氣極度火爆，直至十多歲時發生的一件事，成了他終生自省的警鐘：「我後生個人脾氣真係好大。記得十幾歲嗰陣，屋企隻狗仔見到人不停吠，我火起成隻狗抱起想掟佢！當然最後冇掟落去，只係嚇佢，但假如當時衝動將隻狗掟死咗，呢個行為真係罪孽深重。」

那次險釀大禍的衝動令他心有餘悸，深知暴躁會摧毀人際關係與人生。自此他把心靈寄託於宣紙與水墨之間，每次提筆前先學會平心靜氣，將筆墨化為每日檢視行為的明鏡：「做中國文化藝術嘅人，唔應該暴躁，應該要平和。演戲同畫畫表面無關，但心境相通。當你心境平和，下筆同演戲嘅分寸自然啱啱好。」