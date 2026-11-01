濱崎真緒已清醒留院觀察　經理人不試味未阻攔認失職惹爭議

日本前知名女優兼女DJ濱崎真緒（DJ Mao）昨晚萬聖節於灣仔完騷後，疑遭人以「畀面大客」軟硬兼施誘騙轉場至尖沙咀隱蔽私竇。期間有陌生男子遞上不明飲品，濱崎警戒心強要求經理人代為「試味」，惟經理人誤以為口感香甜，屬一般雞尾酒而未有阻止。濱崎喝下後抽筋、「郁唔到」及產生幻覺，緊急送往伊利沙伯醫院，目前已經清醒留院觀察。事後曝光的短片中她坐輪椅神情痛苦，經理人雖承認失職，但有網民認為他未能好好保護藝人。

濱崎真緒於11月1日清晨，發文透露自己工作期間被下藥。（fb@浜崎真緒）

網民狠批濱崎真緒經理人。（Threads）

經理人認失職！（Threads）

濱崎真緒遭強拉「轉場」 經理人輕信「畀面」釀大禍

據經理人透露，事發當晚濱崎真緒原本剛完成灣仔一間餐廳的萬聖節DJ打碟演出，全部既定工作行程已順利結束。豈料現場有人藉機遊說兩人「轉場」，席間更搬出「有大客邀請」、「純粹交朋友」及「唔好唔畀面」等藉口軟硬兼施，甚至信誓旦旦向經理人拍心口保證：「現場大家會睇住佢，絕對唔會有問題，唔會有人搞佢！」

經理人坦言當時在一輪人情攻勢下一時心軟妥協，更輕信對方諾言表示：「你咁講，我信你。」未料一行人抵達尖沙咀一間隱蔽「私竇」後，現場氣氛隨即急轉直下。濱崎真緒在參與現場酒局遊戲落敗後被罰飲酒，期間一名陌生男子主動上前遞上一杯來歷不明的飲品。

優濱崎真緒突抽筋癱瘓疑中「迷姦水」 目前已經清醒

經理人憶述，防備心重的濱崎真緒當時並未貿然飲用，反而主動將飲品遞給身旁的經理人要求代為「試味」。然而經理人親自小酌一口後，只覺口感帶甜，誤以為只是一般雞尾酒，未有提高警覺及時制止，隨後濱崎真緒便將整杯飲料喝下。

豈料飲畢不久，藥力迅速發作，濱崎真緒隨即整個人癱倒在沙發旁及抽筋，情況萬分危急。同行人員見狀大驚，隨即將她送往醫院搶救，懷疑飲品中被人混入了「HAPPY水」。事後濱崎真緒尿液被驗出對4種藥物呈陽性反應，經理人懊悔自責，後悔當時未有果斷為對方「頂酒」擋災。所幸現在已經清醒，但基於安全考慮，醫生建議留院觀察。

浜崎真緒目前已經清醒。（FB@浜崎真緒）

網民狠批經理人。（FB@浜崎真緒）

網民一面倒怒轟：爭啲親手害死老細！

儘管經理人隨後在社交平台發布道歉聲明，承認「呢次係本人失職」並公開致歉，但有網民對其解釋不買帳，批評他缺乏基本的夜場危機意識與保護責任，甚至有留言痛斥：「呢種經理人梗係炒得啦，爭啲連自己老細條命都親手送走！」、「第一日出社會做嘢咩？人哋話大客叫到、話唔畀面就推得郁，點保護女藝人？」更有網民直言：「唔告佢疏忽職守已經算好彩！」不過也有人認為，真正該被指責的，是落藥者。