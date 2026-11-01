前甲一籃球MVP陳張敏娶女藝人爆婚姻危機　老婆一事嬲爆：揀錯嫁

網球超新星黃澤林（Coleman）近日的花邊緋聞鬧得熱烘烘，意外成為網民茶餘飯後的話題人物。其實香港運動員與娛樂圈中人的關係向來千絲萬縷，前甲一南華籃球名將兼前港隊代表陳張敏（Ryan），2023年與拍過ViuTV劇《大叔的愛》的「籃球女神」方泳琳（Jessie）拉埋天窗。不過這對籃壇金童玉女近日卻爆發激烈衝突，男方原本上載一張與初生BB的溫馨合照，豈料好爸爸形象瞬間破滅，慘遭太太連環狙擊，踢爆他疑似「食煙湊女」兼講大話！

黃澤林與康堤分手不久，即被拍到在球場邊與現年25歲籃球女神譚旻萱舉止親密，兩人更毫不避嫌地公開互攬。（Threads擷圖）

黃澤林這位體壇猛將向來與圈中藝人關係友好，1年前曾與同為寰亞旗下女藝人黃淑蔓同框傳出緋聞。（IG圖片）

陳張敏是前甲一籃球員，曾奪MVP。（ig@ryan_cheungman）

陳張敏與方泳琳可說是籃壇金童玉女。（ig@ryan_cheungman）

陳張敏出Po惹火 方泳琳反擊大話精無信用

陳張敏昨日（10月31日）在IG限時動態分享了一張赤裸半身抱住初生囡囡的溫馨照片，並寫下長文暗寸老婆：「一個將自己人設set到女神咁既女人，癲起上嚟真係唔係一般人承受得起，我唔知究竟係咪揀錯路，但係只知道呀囡你要乖乖地開開心心咁長大，Daddy Love you Forever❤️」

這番話隨即辣㷫方泳琳，她即時截圖反擊，直斥對方虛偽：「一個男人將自己人設set到好爸爸好先生咁樣，實質就係講大話，冇信用，承諾過嘅一樣都冇做到，我就一定知道自己係揀錯嫁喇！」 她更踢爆老公連放閃相都是舊相，狠批對方根本沒有陪伴女兒：「見到你琴晚搵張相出嚟po都搵咗好耐，因為你根本冇同個女影相，你睇你要搵返佢啱啱出世嗰陣張相嚟po，就知你幾咁愛佢啦。」

陳張敏分享一張攬實囡囡初生時候的照片，暗指太太「癲起上嚟真係唔係一般人承受得起」，自問是否「揀錯路」？方泳琳隨即還擊反問：「揀錯嫁」！（IG@lamlamjessie）

方泳琳指老公有支持者，覺得食煙湊女冇問題。（IG@lamlamjessie）

方泳琳怒轟：帶啲三手煙俾個女叫love？

兩公婆的網上罵戰引來網民食花生，方泳琳隨後公開與網民的私訊截圖。有網民留言火上加油：「想當年我湊女嗰陣時都係食緊煙喎，覺得有問題關係你。」方泳琳隨即反擊：「你有支持者 👍🏻」，更直接Tag了老公陳張敏的IG帳號，火藥味甚濃。

戰火越演越烈，方泳琳再出Post怒轟老公疑食煙湊女的行為：「仲話love個女forever，又係得個講字囉，食煙喎，帶啲3手煙俾個女叫love？」句句有骨，看得出她對老公甚至老公朋友吸煙影響囡囡一事極度不滿。

帶3手煙俾囡囡，係咪朋友食煙？（IG@lamlamjessie）

方泳琳與囡囡開心合照，慶祝萬聖節。（IG@lamlamjessie）

陳張敏來頭猛曾是甲一MVP

現年40歲的陳張敏在本地籃壇大有來頭，他曾是香港男子籃球代表隊成員，效力本地班霸南華長達15年，2013年更勇奪甲一組籃球聯賽總決賽MVP。

而現年38歲的方泳琳曾是女子乙組籃球隊成員，有「嫩版周秀娜」之稱曾參演過電影《29+1》及參加《最後一屆口罩小姐選舉》。方泳琳過去曾在ViuTV節目《晚吹—戀講嘢》中，自揭曾遇過「籃球員渣男」，最終情定這位籃壇名將。兩人在2023年結婚，去年8月誕下囡囡Railey，方泳琳更曾公開大讚老公勇敢入產房陪產兼親手剪臍帶。沒想到這位昔日MVP如今卻因為育兒及吸煙問題被老婆網上公審，昔日甜蜜似乎面臨極大考驗。

陳張敏在本地籃壇大有來頭，他曾是香港男子籃球代表隊成員，效力本地班霸南華長達15年，2013年更勇奪甲一組籃球聯賽總決賽MVP。（ig@ryan_cheungman）

二人在2023年結婚。（IG@lamlamjessie）

要聽老婆話？（IG@lamlamjessie）

方泳琳曾粗聲粗氣質問老公係咪割咗雙眼皮。（IG@lamlamjessie）

兩夫婦都係雙眼皮，但囡囡出世至今都係單眼皮。（IG@lamlamjessie）