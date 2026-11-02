東張西望｜「東張男神」即場對質拆穿騙徒身分　騙徒秒Cut線失聯

TVB節目《東張西望》昨日（1日）報道了一個網購平台連同另外兩間公司早前被揭懷疑出現資料外洩，估計逾1,600人受影響。騙徒冒充平台或物流公司職員，準確說出客戶姓名、訂單編號、地址及產品型號，再以貨品回收或運送途中遺失為由，誘導客戶辦理退款。

準確說出客戶姓名、訂單編號、地址及產品型號。(節目截圖)

主陷退款騙局失近五萬 平台急報警

受害人李小姐按指示透過通訊軟件聯絡對方，因帳戶顯示付款平台圖標及藍色認證標記而放下戒心。騙徒先要求她轉賬1元及9,800元，並退還款項以博取信任，其後藉認證出錯要求再轉48,500元，卻未有退款。對方繼續索款，她才向銀行查詢，得悉受騙。另一名客戶袁太則拒絕提供銀行驗證碼，避過損失。平台表示，10月4日發現事件，翌日已報警，並通報私隱專員公署，懷疑9月29日至10月12日期間部分訂單資料遭非法存取。然而，有客戶在此後下單仍收到騙徒來電，令人質疑風險是否已受控。平台稱已更新系統，事件成因仍待核實；警方正跟進李小姐的案件，暫未有人被捕。

受害人李小姐按指示透過通訊軟件聯絡對方，因帳戶顯示付款平台圖標及藍色認證標記而放下戒心。(節目截圖)

東張主持偕苦主對質 騙徒被問到口啞啞

「東張男神」曾錦燊與李小姐一同致電騙徒，一開始李小姐先問他是否網購平台，之後李小姐問他是否電視有問題，需要回收。李小姐直答他：「我check過網購平台嗰邊話個電視冇問題，唔需要回收喎。」對方則表示：「我呢度友和嚟喎，係咪客服嗰邊搞錯咗？」李小姐再問他會怎樣處理：「你幾時會答返畀我啊？」但對方好像什麼都不知道般，一直叫李小姐等等，當對方一提到Whats app有人幫忙處理時，李小姐便質問他：「你啲記錄刪走晒嘅？」李小姐不斷追問，對方就被她問到「口啞啞」。

「東張男神」曾錦燊與李小姐一同致電騙徒。(節目截圖)

聞「東張」即Cut線 大律師指商戶須負責

但當曾錦燊表明身份後，對方便立即掛掉電話，再打已經沒人接聽。李小姐確認，當日聽到的男聲與該人屬同一人，直斥騙徒猖獗。資訊科技界人士方保僑指出，外洩源頭也可能涉及客服或送貨等第三方服務，企業應盡快追查並通知受影響人士。大律師陸偉雄強調，商戶不能以黑客入侵推卸保障資料的責任；若不遵從私隱專員發出的執行通知，最高可罰款5萬元及監禁2年。