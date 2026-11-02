陳星妤回應玩水狼死稱表情管理差　談俞可程疑扮單身：開拍前會問

陳星妤昨日（1日）出席TVB台慶劇《玫瑰戰爭》宣傳活動，她指自己同楊茜堯、馬國明、陳豪、黃庭鋒較多對手戲。談到《玫瑰戰爭》與《女神配對計劃2》同時出街，曝光率高，她說「托賴」，又指已無其他作品存貨。講到《女神2》中，她於玩水一幕被指好狼死，星妤就直認：「我唔係想殺咗Amber，純粹表情管理有啲差。」至於俞可程被踢爆疑似扮單身，她就透露節目組事前有「Fact check」，所以好難隱瞞，亦覺得冇必要扮單身：「我覺得要收收埋埋，俾人發現嘅後果仲衰。」

陳星妤昨日（1日）出席TVB台慶劇《玫瑰戰爭》宣傳活動。（鄧穎琪攝）

陳星妤指自己同楊茜堯、馬國明、陳豪、黃庭鋒較多對手戲。（鄧穎琪攝）

黃庭鋒、陳星妤、陳楨怡、林景程、潘志文出場。（鄧穎琪攝）

談到《玫瑰戰爭》與《女神配對計劃2》同時出街，曝光率高，她說「托賴」，又指已無其他作品存貨。（鄧穎琪攝）

《玫瑰戰爭》揭娛樂圈黑暗鬥爭：原來可以咁樣

陳星妤指今次在劇中再做比較年輕的角色，都有點壓力和緊張，透露不會有太性感演出，因自己不是性感路線，屬陽光、健康一類，又指：「唔係套套劇需要，都有唔同地方見到我着泳衣，唔使每套劇都着。」《玫瑰戰爭》講的是娛樂圈黑暗鬥爭，陳星妤指自己是後輩，不太清楚前輩手段：「但係當然我都有聽聞，我都覺得有啲誇張，原來娛樂圈可以咁樣，呢啲嘢係我自己平時冇諗過，所以我覺得劇集劇本都寫得好好，依啲真實嘅嘢可能都將佢呈現咗喺劇集，等大家知道可以係幾黑暗。（記者：有冇你似曾相識嘅情節呀？）佢入面都有好多情節，我就唔可以話有經歷，因為佢哋爭鬥嗰啲，我係後輩所以冇經歷，但係我見佢哋拍，有一啲我嘅記憶入面……我哋未爭鬥到咁，可能我未到嗰個爭鬥程度。」問有否遇過「批踭」等事件，星妤笑說自己比較瘦不會批到人，但反而會被「大隻仔」們一個轉身批到。

《玫瑰戰爭》講的是娛樂圈黑暗鬥爭，陳星妤指自己是後輩，不太清楚前輩手段。（鄧穎琪攝）

問到可有似曾相識鬥爭情節，陳星妤說：「入面都有好多情節，我就唔可以話有經歷，因為佢哋爭鬥嗰啲，我係後輩所以冇經歷，但係我見佢哋拍，有一啲我嘅記憶入面……我哋未爭鬥到咁，可能我未到嗰個爭鬥程度。」（鄧穎琪攝）

陳星妤指今次在劇中再做比較年輕的角色，都有點壓力和緊張。（鄧穎琪攝）

水戰箍頸扯衫被批「贏遊戲輸人品」 認失分寸向Amber道歉

《女神配對計劃2》中，陳星妤被指於玩水時非常狼死，對陳若思箍頸、扯衫、撳落水，網民指她「贏遊戲輸人品」，星妤回應指自己表情管理較差：「我唔係想殺咗Amber，純粹表情管理有啲差，其實我真係好攰，我隻手冇乜力就唯有表情用力少少。（記者：好想贏？）大家都好出力，不過其實可能我真係……表情管理比較差啲只可以講，好難上面笑住下面用力，當身體唔夠力，個面就畀啲力。」而節目出街後，陳星妤再就事件發文，稱感到自責：「睇返今次節目，我有認真反省。當時太投入比賽了，冇控制分寸同力度，心裏真係唔好受。Amber，抱歉令你受傷了。見到你嘅瘀傷，我好自責，希望你快啲好返 ❤️」

網民直斥陳星妤為「恐怖女神」。(節目截圖)

陳星妤被指於玩水時非常狼死，對陳若思箍頸、扯衫、撳落水，網民指她「贏遊戲輸人品」。

星妤回應指自己表情管理較差：「我唔係想殺咗Amber，純粹表情管理有啲差，其實我真係好攰，我隻手冇乜力就唯有表情用力少少。」（鄧穎琪攝）

俞可程陷假單身疑雲 陳星妤指節目有fact check：好難隱藏

陳星妤在節目中透露自己單身約四個月，而自稱「單身一年半」的俞可程近日卻被網民踢爆是「假單身」，指7、8月時見過她與肥仔男友一齊去元朗Cafe拍拖，甚至目擊到二人攬腰、餵食嘢等，網民狠批她為上節目狠飛其男友等等，陳星妤就透露節目組有向女神們確認是否單身：「係有Fact check，拍之前都會問，之前一開始見又會問吓，都唔會想隱瞞任何嘢。我覺得拍呢個節目好難隱藏，就算你真係有男朋友，對個男仔都唔公平，同埋辛苦，我覺得要收收埋埋，俾人發現嘅後果仲衰過你想節目上多啲人認識，個效果反而唔係咁化算，我覺得冇乜必要唔係單身都扮單身。」

網民「chanc9diary」今日在社交平台群組上載了兩張新相，再度將矛頭直指Kanis俞可程。（threads@chanc9diary）

拍廣告當日俞可程衣著打扮，佢解釋當日被影男士係導演。（ig@kanissyu）

網民狠批她為上節目狠飛其男友等等，陳星妤就透露節目組有向女神們確認是否單身：「係有Fact check，拍之前都會問，之前一開始見又會問吓，都唔會想隱瞞任何嘢。我覺得拍呢個節目好難隱藏，就算你真係有男朋友，對個男仔都唔公平。」（鄧穎琪攝）