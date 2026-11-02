80歲黃百鳴出獄後首過萬聖節被美女包圍　氣色紅潤合照近況曝光

近日，80歲的資深電影人黃百鳴參與了一場萬聖節聚會。從曝光的聚會相片可見，現場佈置了帶有「Happy Halloween」字樣的南瓜掛飾，氣氛熱鬧。黃百鳴在聚會中精心打扮，穿上一套深藍色配以仙鶴圖案補子的清朝官員服飾，並佩戴朝珠與官帽，造型十分吸睛。相片中的他佩戴黑框眼鏡，面對鏡頭展露燦爛笑容，氣色紅潤，精神狀態顯得相當飽滿。他亦與在場其他悉心打扮的友人於長餐桌前一同大合照，並與一位帶有精靈耳朵妝扮的女士單獨合影。

黃百鳴萬聖節化身清朝官員。（網上圖片）

黃百鳴萬聖節化身清朝官員。（網上圖片）

提早刑滿出獄低調生活 狀態不俗備戰新片

在近況方面，黃百鳴早前因涉內幕交易案被法庭裁定罪成，判處監禁5個月。他其後主動撤銷保釋，於今年6月即時入獄服刑。據報道，他在獄中因行為良好獲扣減三分之一刑期，服刑3個多月後已提早刑滿出獄，並趕及在中秋節期間與家人團聚。出獄後他行事相對低調，未有在個人社交平台公開近況。直至今年10月5日，有一名餐廳負責人在社交平台上載了與他的合照，才讓其出獄後的狀況首度曝光。當時的照片顯示他身形較以往清減，前額頭髮略顯稀疏，但精神不俗。該名餐廳負責人亦在帖文中預祝由黃百鳴家族旗下東方影業出品、其子黃子桓擔任監製兼編劇的2027年賀歲片《黃金囍事》票房大賣。

黃百鳴提早刑滿出獄。（陳蓉攝）