范彩兒披金絲裙褂出嫁　收起傲人身材潘嘉德《愛回家》二太到賀

現年38歲、曾於TVB處境劇《依家有喜》飾演診所接待員「蘇哥莉（Cally）」的范彩兒正式拉埋天窗！其實Jenny早於今年8月已在社交平台出Po放閃，分享兩人去旅行的合照並冧爆稱呼另一半為「老公」。日前她正式補擺喜酒，圈中好友如潘嘉德、菁瑋及《愛·回家》「二太」蘇恩磁均有到場祝賀。

范彩兒係前TVB藝人。（IG@jennyfan1216）

社交平台經常晒火辣身材。（IG@jennyfan1216）

恭喜！（IG@jennyfan1216）

婚照。（IG@jennyfan1216）

8月已叫「老公」。（IG@jennyfan1216）

收起性感出嫁 巨型金鏈遮事業線

范彩兒自2014年恢復自由身後主力內地發展，2016年轉型為健身教練時，更因不時在社交網展現豐滿上圍而引起網民關注。不過在人生大事上，她就選擇「封胸」收起性感。從她在IG限時動態分享的相片可見，她穿上短袖款式的白色婚紗，長髮放下包住膊頭；雖然婚紗採用深V剪裁，但胸前被金光璀璨的足金頸鏈與典雅珍珠鏈遮掩，加上雙手戴滿多對龍鳳鈪，金光閃閃，行頭十足。

菁瑋、潘嘉德、《愛回家》二太蘇恩磁有份出席婚宴。（IG@luvincw）

菁瑋、潘嘉德、《愛回家》二太蘇恩磁有份出席婚宴。（IG@luvincw）

范彩兒收起性感。（IG@jennyfan1216）

用巨型金鏈遮胸。（IG@jennyfan1216）

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敬茶感動爆喊 換金絲裙褂交杯

在斟茶儀式環節，新娘子Jenny難掩出嫁的激動情緒，忍不住用敬茶的紙杯遮面感動落淚，更自嘲「喊到額頭有皺紋」。其後，一對新人換上傳統中式婚服，Jenny在裙褂外披上一件極具氣派的金絲披褸，盡顯貴氣。兩人除了切五層結婚蛋糕，更在台上甜蜜合巹交杯，幸福指數爆燈。

交杯。（IG@jennyfan1216）

切蛋糕。（IG@jennyfan1216）

搞笑自嘲「戀父癖」 老公老竇似兩兄弟

婚宴上還發生了一段小插曲，當Jenny看到戴住黑框眼鏡、外表老實穩重的老公與爸爸在台上傾偈時，發現兩人竟然極度「撞樣」！她隨即拍下照片並在IG發文開玩笑寫道：「好多人話我有戀父霹（癖），因為我老公同我老寶（竇）有幾分似🤣🤣🤣🤣」。場面溫馨又搞笑，足見一家人關係融洽。

覺得老公同老竇有幾分相似。（IG@jennyfan1216）

入行多年星途平淡 轉型教練惹關注

其實范彩兒已入行多年，星途相對平淡。她畢業於2009年第23期無綫電視藝員訓練班，初期多演跑龍套或閒角；直至2010年，在處境劇《依家有喜》中飾演診所接待員「蘇哥莉」一角才稍為為人認識。2012年，她毅然轉投香港電視網絡（HKTV），並參演過神劇《警界線》。2014年恢復自由身後，她將事業重心移師內地；直到2016年12月，她以健身教練身份拍片示範時，因大騷豐滿上圍而再度成為網民熱話，成功轉型。

范彩兒曾於TVB處境劇《依家有喜》飾演診所接待員「蘇哥莉（Cally）」，跟蘇恩慈同廖碧兒合作。（TVB擷圖）