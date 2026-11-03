倪嘉雯解鎖洗腦神舞全城跟跳　自爆單身7年拒拍《女神配對計劃》

身為魔音女團MYNT成員的無綫藝人倪嘉雯（Carmen），近日為護膚品牌 LA SUJI 發起了引爆全城熱討的Dance Challenge。她親自上陣演繹洗腦神曲的《LA SUJI》，憑藉充滿動感與趣味的舞步在社交平台掀起熱話，吸引大批網民紛紛拍片跟跳。倪嘉雯親自分享跳這超洗腦的魔性神舞貼士外，並分享其「極簡」護膚哲學及理財之道。此外，她更自爆已單身7年，但唔恨拍拖兼拒拍《女神配對計劃》！

倪嘉雯（Carmen），近日親自上陣演繹洗腦神曲的《LA SUJI》。（公關提供）

倪嘉雯分享洗腦神舞LA SUJI秘訣

對於近期洗腦全城的神舞《LA SUJI》，倪嘉雯笑言連身邊的朋友都直呼「上腦」，自動導航跟著哼唱！為了讓大家跳得更得心應手，倪嘉雯分享秘訣：「最重要係捉緊手勢！例如代表素肌嘅Suji，『S』字手勢必須做得明顯。其實呢隻舞背後有個非常有心思同簡單嘅概念，就係融入護膚步驟：開蓋、吱噴、塗抹到拍面，全部都係日常護膚程序。只要掌握呢個概念，動作再快都可以記住，跳起嚟特別得心應手！」她坦言有中國舞底子，要轉換成K-Pop 風格並不容易，但這次演繹獲得網民大力稱讚：「見到粉絲同網民話有進步同埋好好睇，終於對跳舞有種『解鎖』嘅感覺，個人都大咗信心！」

倪嘉雯分享洗腦神舞LA SUJI秘訣。（公關提供）

倪嘉雯強調做好基礎護理

從跳舞的流暢感延伸到日常保養，倪嘉雯與LA SUJI的品牌理念可謂不謀而合。面對轉季時容易出現的T字位敏感與經期前後的膚況波動，她悟出了一套「極簡」護膚哲學。她強調一定要從日常做好基礎護理，更指LA SUJI 的「三步煥膚」極簡概念，為生活忙碌的女生帶來便利，護膚不應繁瑣。

倪嘉雯說：「以前總覺得要貪心搽一大堆精華等護膚品，結果反而加重皮膚負擔，其實，皮膚只要簡單嘅嘢，最基本係補水，唔好等搞禍咗之後先去補救，保養係要每日做。我鍾意LA SUJI最重要嘅原因，係有嫩膚丶肌膚再生嘅效果，唔係普通護膚品。『輕煥膚』呢個概念，喺韓國同日本都好流行，所以佢哋啲女仔皮膚都好立立令，真正剝殼雞蛋咁嘅，用咗呢套產品之後，而家我都有呢個感覺，乖乖地用足一套，皮膚真係靚到不得了，有時將隻精華液撈埋粉底咁用，上妝貼粉又自然，又有護膚養膚嘅雙重效果，真係正到爆！」

倪嘉雯強調做好基礎護理。（公關提供）

倪嘉雯分享慳妹理財法

回顧過去一年，倪嘉雯迎來演藝事業大豐收，除了加入女團MYNT展開全新嘗試以及接拍不少廣告外，早前更赴橫店和陳豪拍攝TVB古裝短劇《金枝慾孽之宮牆折柳》，圓了拍古裝與武打戲的心願。工作量大增、收入升級，她笑言工作排得密密麻麻反而最有安全感。

收入增加，卻未有改變倪嘉雯的「慳家」本色。私底下的她對物質追求極低，出入依然堅持搭乘港鐵或巴士，每個月實行慳妹理財法：「戶口分隔」：「出糧後，只會放一萬元喺平時使費嘅戶口，其餘1/4畀家用，剩餘轉落不動戶口。會控制自己最多只可以使一萬，就算今個月賺得再多，都唔會超出呢個額。」

倪嘉雯分享慳妹理財法。（公關提供）

倪嘉雯自爆7年未拍拖

護膚和理財「極簡」，感情上也一樣！倪嘉雯說已有7年未有拍拖，就算公司鼓勵參加拍攝《女神配對計劃》，她笑言礙於怕醜未有答允外，目前重心完全放在衝刺工作上。談到理想型男友，她笑言周杰倫那類是不錯：「我需要一個可以解答到我問題嘅人，總之有佢喺度我就會安心，我鍾意有才華、要係一種我可以仰慕、覺得佢好勁嘅感覺。」新的一年，她除了希望繼續在演藝工作上交出好成績外，也計劃分享更多實用的美容心得，發放正能量與健康活力！