東張西望｜清真寺外伸手黨湧現為搶錢推落樓梯　街友踢爆擁私樓

TVB節目《東張西望》今日（2日）報道了一宗「伸手黨」現身尖沙咀清真寺，每逢星期五，都會有逾千名伊斯蘭教信徒到清真寺參與禮拜。但寺外卻成為「伸手黨」索錢的地方。有信徒表示，最初只有兩三人，如今最多增至十多人，風雨無阻地等候，甚至為爭位置和搶錢而發生推撞，令施予善心變成壓力。

「伸手黨」現身尖沙咀清真寺。(節目截圖)

搶百元鈔票爆爭執滾落樓梯 伸手黨包圍信徒

據《東張西望》連續數周觀察，禮拜約於下午一時多結束前，已有六、七名「伸手黨」在大閘外守候。當信徒一派錢，他們便蜂擁而上，連帶小朋友派錢的家庭亦被包圍。一次有人派發$100鈔票，一名伯伯與另一名男子發生拉扯，雙雙滾落樓梯。伯伯起身後站立不穩，場面極度危險。部分人更進入清真寺範圍，緊跟信徒索錢。有信徒稱，職員有時會勸他們離開，但只要有人給錢，其他人便接連跟上，令人難以招架。

搶百元鈔票爆爭執滾落樓梯。(節目截圖)

警方現身驅趕。(節目截圖)

貪心女用名貴摺機戴智能錶 街友踢爆擁私樓

節目組拍到其中一名女子多次積極上前索錢，即使正在巴士站吃飯，一見有人派錢也立即走近，亦曾收錢後再次伸手。警方接獲投訴後加強巡邏及截查，惟部分人見警員到場便散開，待警方離開又返回原位。節目組跟拍女子，發現她使用昂貴摺疊手機及智能手錶，並多次到餐廳進食，並非想像中這麼缺錢。晚上她遇上有團體在文化中心外派食物，她更會多次重覆排隊去拿，工作人員出言制止，她卻不耐煩地回應。不過深夜時，她只剩底褲，用紙皮砌成堡壘準備睡覺，外表光鮮的她竟然是露宿者，有街友表示她有屋住的：「私家樓啦！你有咩？」

街友踢爆貪心女擁私樓。(節目截圖)

索錢男疑買咳水溝可樂 信徒嘆善款遭濫用

另一名經常入寺索錢的男子，則被拍到購買咳藥水並混合可樂飲用，其後出現自言自語等行為，惟是否涉及藥物濫用仍待確認。有信徒接受訪問時表示：「我哋畀錢佢哋就係想佢哋做好啲，如果佢哋用嗰啲錢嚟吸毒，啲人好衰囉！」另外有信徒指他們要把自己的金錢捐出2%。

索錢男疑買咳水溝可樂。(節目截圖)

遇《東張》主持追訪即發難 貪心女心虛嗌報警

節目組返回現場當日未見吸毒男，女子則坐在巴士站，疑待警方離開後再行動。面對黎寬怡的追問，她立即起身迴避及不停說：「冇啊！冇啊！有冇搞錯啊，痴線！我要報警！冇啊小姐！我搵律師㗎！」有信徒批評她已有不少錢仍向人索取，認為捐助應留給真正有需要的人，否則善心恐適得其反。