魔鬼的計謀3丨Netflix16位參賽者IG、介紹一文看清　歷代冠軍同台

Netflix韓國實境遊戲綜藝《魔鬼的計謀》第三季定名為《魔鬼的計謀：死而復生》（The Devil's Plan: Dead Again），將於2026年11月10日全球獨家上線。



Netflix韓國實境遊戲綜藝《魔鬼的計謀》第三季《魔鬼的計謀：死而復生》將於2026年11月10日全球上線。（Netflix圖片）

什麼是《魔鬼的計謀》？

《魔鬼的計謀》由《The Genius》（又譯：遊戲的法則）、《大逃出》等節目製作人鄭鐘然打造。節目玩法殘酷直接：參賽者展開為期7天6夜的全封閉合宿，透過每日賽事爭奪遊戲籌碼「皮斯（Piece）」（象徵生存特權與決賽籌碼的遊戲代幣），籌碼累積最高的前兩名才能殺入決賽爭奪總冠軍。

第一季由演員河錫辰奪冠，第二季則由首爾大學門薩高材生鄭泫揆登頂。有別於前兩季僅有12至14人的規模，本季破天荒將陣容擴編至16位頂尖大腦同場廝殺。全季比以往多出2集、加碼至14集，更集結《The Genius》、《血之遊戲》與《Society Game》等各大生存綜藝的歷代冠軍及核心智囊，展開歷代級極限博弈。

《魔鬼的計謀3》16名參賽選手背景深度起底

《魔鬼的計謀3：死而復生》破格集結16位參賽者，從生存綜藝節目冠軍、職業撲克選手、偶像、饒舌歌手，到高學歷工程師與補習界名師，陣容橫跨「歷代生存秀總冠軍」、「頂級策略家與歷代強者」、「跨界推理大腦」與「民間隱藏黑馬」四大陣營。以下一文看清全體成員的韓文姓名、職業、核心實力及IG追蹤名單：

「歷代生存秀總冠軍」

1. 張東民 (장동민) ｜ 47歲，喜劇演員、企業家

張東民 장동민（Netflix圖片）

IG：@dongminong 戰績：喜劇演員、企業家。曾締造《The Genius》第3、4季雙冠王，以及《Society Game 2》、《血之遊戲3》與《Betting on Fact》五度奪冠的傳奇紀錄，被公認為韓國生存綜藝天花板。

核心特質：統率力極強、大局觀銳利、記憶力與現場解讀規則能力極快。

2. 河錫辰 (하석진) ｜ 44歲，演員

河錫辰 하석진（Netflix圖片）

IG：@haseokjin

戰績：漢陽大學機械工程系出身，以精密的理科思維在《魔鬼的計謀》第1季中克服逆境、破解隱藏盲棋密室並一路過關斬將奪得最終總冠軍。在《問題的男人》擔任腦力支柱。

核心特質：作風沉著冷靜、擅長獨立推演與高難度空間解謎，是兼具爆發力與專注度的「孤狼」型王者。

3. 洪榛浩 (홍진호) ｜ 44歲，職業撲克牌手、前電競選手

洪榛浩 홍진호（Netflix圖片）

IG：@jinhoda2

戰績：前《星際爭霸》（StarCraft）傳奇職業選手，現為累積賽事獎金突破30億韓元的頂尖職業撲克牌手。《The Genius》第1季元祖冠軍，多次征戰各大生存戰場。

核心特質：對數字與機率極度敏感、抗壓性極高，善於在混亂落後局勢中洞悉對手破綻完成逆轉。

4. 鄭泫揆 (정현규) ｜ 28歲，門薩會員、初創企業家

鄭泫揆 정현규（Netflix圖片）

IG：@am01h23m

戰績：首爾大學體育教育系出身，IQ高達156的門薩成員。出演《換乘戀愛2》獲得高人氣，隨後在《魔鬼的計謀》第2季憑藉敏銳洞察與心理戰奪得總冠軍。

核心特質：兼具頂級外型與出色社交手腕，擅長在複雜社交關係網中建立信任，具備優異的高壓局面推演能力。

5. 尊朴 (존박 / John Park) ｜ 38歲，創作歌手

尊朴 존박（Netflix圖片）

IG：@johnparkgram

戰績：美國西北大學經濟系出身，實力派創作音樂人。於高難度智力心理生存綜藝《時間酒店》（The Time Hotel）中一路穩扎穩打，擊敗各路強手奪得最終總冠軍。

核心特質：作風低調沉著、喜怒不形於色，擅長資源分配、時間管理與心理博弈。

「頂級策略家與歷代強者」

6. 吳炫旻 (오현민) ｜ 31歲，數學講師、節目主持人

吳炫旻 오현민（Netflix圖片）

IG：@o.h.math

戰績：光州科學高中提前畢業、KAIST（韓國科學技術院）出身。《The Genius》第3季以19歲之齡斬獲亞軍、第4季殿軍。

核心特質：被譽為「人形計算機」，純數理邏輯、空間幾何與遊戲規則漏洞挖掘力頂尖，當年與張東民聯手的「張吳聯盟」是生存秀經典傳奇。

7. 金東載 (김동재) ｜ 27歲，職業撲克牌手

金東載 김동재（Netflix圖片）

IG：@doongjae

戰績：高麗大學生物系統醫學科學學院出身，現活躍於國際撲克牌巡迴賽。在《魔鬼的計謀》第1季以海選第一人之姿登場，以極具進攻性與變則戰術迅速成為話題核心。

核心特質：出招果斷狠辣、攻擊性極強，不畏懼背叛與孤立，具備強大的即時破局與混亂製造能力。

8. XITSUH (서출구) ｜ 33歲，饒舌歌手

XITSUH 서출구（Netflix圖片）

IG：@xitsuh

戰績：知名饒舌歌手，16歲提前錄取美國楊百翰大學。曾在殘酷生存節目《血之遊戲2》與《血之遊戲3》中身為核心智囊團成員，數度策動絕妙政變與翻盤局。

核心特質：極致利益導向的「純謀略型」野心家，瘋狂計算背叛成本與收益比，深諳人際挑撥與陣營瓦解戰術。

9. Yurisa (유리사 / 朴宣慧) ｜34歲，模特兒、職業撲克牌手

Yurisa 유리사（Netflix圖片）

IG：@risa.yu

戰績：門薩會員（IQ 156），曾為知名模特兒，轉戰職業撲克界半年即奪冠。在《血之遊戲2》中以近乎冷血的絕對個人解題能力與數據計算震驚全場。

核心特質：極致理性客觀，專注於自我生存與解題最優解的冷酷獨行玩家。

10. 玄京烈 (현경렬) ｜ 41歲，軟件工程師

玄京烈 현경렬（Netflix圖片）

IG：@kyunglyulhyun

戰績：首爾大學電腦工程博士、Google現任主任軟件工程師。曾為《Society Game》第1季的靈魂大腦（代號 AlphaKyung），以一人之力扛起全隊智力賽題奪冠。

核心特質：純智力題攻破能力達到天花板水準，擅長將複雜賽制演算法化，以絕對邏輯推導破局路徑。

「跨界推理大腦」

11. 神童 (신동) ｜ 41歲，歌手、導演

神童 신동（Netflix圖片）

IG：@earlyboysd

戰績：男團Super Junior成員，身兼科技創作者與綜藝導演。解謎逃脫綜藝《大逃出》系列的核心解謎智囊。

核心特質：臨場直覺極敏銳、機關觀察力極強，擅長以跳脫常規思維的方式快速破解物理與符號謎題。

12. JaeJae (재재) ｜ 36歲，主持人、企劃製作人

JaeJae 재재（Netflix圖片）

IG：@happy_jae_jae

戰績：梨花女子大學史學系出身，SBS前王牌PD、知名訪談節目《文明特急》主理人。在推理節目《女高推理班》系列中長年擔任線索整理與大局串聯的靈魂人物。

核心特質：親和力與共情能力極強，擅長掌控社交話語權與套取情報，對瑣碎文字、故事脈絡及隱藏線索有極高洞察力。

13. Nucksal (넉살) ｜ 39歲，饒舌歌手

Nucksal 넉살（Netflix圖片）

IG：@nucksal

戰績：實力派饒舌歌手、音樂人。私下擁有逾18年桌遊資歷的骨灰級硬核玩家，熟諳數百種歐美德式重策桌遊與博弈機制。

核心特質：對非完全資訊博弈、資源競價與機制平衡點有深刻理解，能以最快速度抓出桌遊類賽制的核心收益迴路。

14. 張星銀 (Stella Jang／스텔라장) ｜ 34歲，創作歌手

張星銀 스텔라장（Netflix圖片）

IG：@interstellajang

戰績：法國生命科學頂尖精英高等名校AgroParisTech（巴黎高科技農業學院）環境生命工程碩士，精通6國語言的高智商創作音樂人。

核心特質：文理兼具的跨領域思維，在語言學、跨文化符號、邏輯推理與多工資訊處理上具備天然優勢。

「民間隱藏黑馬」

15. 李陶 (이도) ｜ 28歲，教育名師

李陶 이도（Netflix圖片）

IG：@yidoforyou

戰績：首爾大學師範學院出身，目前為韓國升學補教界頂流地理與社會科名師，曾出演戀愛綜藝《雖然母胎單身，但想談戀愛》。

核心特質：知識面極為廣博，講究條理與邏輯推演，具備出色的公眾說服力與資訊體系化梳理能力。

16. 鄭元泳 (정원영) ｜ 36歲，IT專案經理

鄭元泳 정원영（Netflix圖片）

IG：@jwy_jwy_

戰績：LG集團內部IT專案經理、門薩高智商俱樂部會員。曾代表韓國出征「紅牛逃脫密室世界錦標賽」，並在民間各類桌遊與企業生存競賽中多次奪得第一。

核心特質：作風低調、風格對外界完全未知的「素人刺客」，兼具精密工程師邏輯與實戰密室破局直覺，是全場不可預測的關鍵黑馬。

一場考驗智力、算力與人性的終極合宿即將拉開序幕。誰能掌控局勢賺取最多的皮斯挺進決賽，11月10日Netflix即將揭曉。