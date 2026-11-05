《衝上雲霄大選》季軍雪地求婚成功　曾被裁員自強考獲機師證圓夢

現年34歲的《衝上雲霄大選》季軍陸煥恆（Godwin），日前在社交平台驚喜公布人生大喜訊，宣布向拍拖長達7年的女朋友Joey求婚成功，正式步入人生下一階段！在曝光的求婚影片中，兩人在日本北海道一片白茫茫的浪漫雪地中上演極致唯美的一幕。



2020年《衝上雲霄大選》季軍 陸煥恆。（劉志源攝）

陸煥恆身材超fit。

大風凍到慌亂開反戒指盒：唔知你笑到喊定凍到喊

女友Joey當天身穿一襲極為搶眼的鮮紅色無袖長裙，優雅側身凝望遠方雪景，完全未察覺身後正醞釀著驚喜；而陸煥恆則把握女友轉身的瞬間，迅速單膝跪地並高舉閃爍鑽戒，臉上掛著無比幸福燦爛的笑容，畫面浪漫唯美得猶如純愛電影海報。

單膝下跪求婚。（IG@godwinlwh24）

恭喜新人！（IG@godwinlwh24）

雖然鏡頭前畫面唯美，但陸煥恆隨後卻在帖文中大方自爆幕後的爆笑「狼狽」真相。他打趣寫道：「記得嗰日喺北海道，大風凍到鼻涕都結冰，手指僵到差啲連戒指都戴唔穩❄️，雖然過程有啲狼狽、攞戒指出嚟仲要掉轉咗個盒，雖然唔知你笑到喊嬲到喊定凍到喊，好彩最後都應承，以後繼續多多指教啦！」字裡行間滿載甜蜜與溫馨，引來大批圈中好友及網民瘋狂留言送上祝福。

「唔知你笑到喊定凍到喊」（IG@godwinlwh24）

空少遭裁員逆襲奪大選季軍 3年前圓夢考獲機師

陸煥恆的奮鬥史可謂相當勵志，在參加TVB節目《衝上雲霄大選》前，他原本是香港航空的一名機艙服務員，後來不幸受疫情影響面臨裁員風暴，但他未有氣餒，毅然轉戰幕前參加比賽，憑藉健碩身材與帥氣陽光的外形勇奪季軍入行。簽約無綫後，他先後參演了《下流上車族》、《隱形戰隊》及《奪命提示》等多部人氣熱播劇集，近年更成功轉型為人氣KOL。熱愛飛行的他從未放棄航空夢，於2023年下旬憑藉個人堅毅不懈的努力，順利考獲民航機師執照並赴外受訓，真正實現「衝上雲霄」的終極夢想；如今愛情與事業雙雙豐收，順利迎娶相伴7年的摯愛，堪稱名副其實的人生贏家！

有情人終成眷屬。（IG@godwinlwh24）

好浪漫～（IG@godwinlwh24）

曬鑽戒。（IG@godwinlwh24）