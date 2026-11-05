容祖兒狂換造型 依然秀髮豐盈濃厚！公開防脫強韌育髮routine

作為樂壇天后，容祖兒（Joey）經常要四出巡迴演唱、出席各大時尚品牌活動。為了配合不同造型，她的秀髮幾乎每日都要經歷高溫吹拉、漂染以及大量造型產品的「洗禮」。不少經常Set頭的女生都會面臨頭髮變得脆弱、乾燥易斷，甚至出現脫髮及髮量稀薄的危機。然而，Joey每次亮麗登場，那一頭標誌性的豐盈濃密秀髮始終充滿光澤與彈性，令人羨慕不已！原來，Joey能夠維持驚人髮量的秘訣，在於她深明護髮不能只做表面功夫，而是必須從「細胞級」的毛囊深層保養做起。除了日常內服育髮營養素外，Joey在外用護理上亦有一套嚴謹的程序。她透露，每天都會堅持使用日本專業育髮精華素，並配合整個系列的洗髮露及護髮乳，全方位為頭皮與毛囊注入最強大的抗脫生髮力量。



Joey每次演出前都要花大量時間Set頭，面對電熱棒的高溫以及強效定型產品的連番「夾擊」，Joey坦言若不及早做好頭皮與毛囊的深層保養，髮絲會很容易變得脆弱、枯黃易斷。

除了髮量驚人，Joey的髮絲亦時刻保持順滑有光澤。她堅持每日早晚在外用護理上下苦功，從根源為毛嚢注入專利生髮營養，無懼歲月及造型挑戰。

9成人錯重點！拆解脫髮真正元兇

很多人面對脫髮、髮絲變幼、枯黃暗啞或白髮漸多等問題時，往往只針對「髮幹」進行修護，結果當然是治標不治本。事實上，「毛囊」才是主宰頭髮生命的大腦，掌控着頭髮「生長、脫落、再生」的自然周期。

一旦頭皮微循環變差，或受到化學物質及壓力損害，毛囊便會逐漸失去活性甚至萎縮。而毛囊的根部正是負責輸送養分、發號施令生長新髮的核心樞紐。因此，要真正解決稀薄與脫髮問題，單靠修護表面絕對不夠，必須深入真皮層拯救萎縮中的毛囊根部，才能從根源重新啟動毛髮再生的本能！

Joey經常要為演出及活動頻繁轉換髮型，她憑藉一頭豐盈、強韌的亮麗秀髮完美Hold住全場，時刻散發出充滿自信的天后氣場！

天后私藏「細胞級」神物 3大頂尖成分激活毛囊

為了對抗各種頭髮老化及受損危機，Joey選用了100%日本製、低敏、無矽、無藥性及無類固醇的「Return育髮精華素」作為她的防脫法寶。

突破坊間產品只修護表面的局限，Return育髮精華素透過日本政府認可成分及瑞士獲獎專利，深入毛囊真皮層，喚醒休眠細胞，從根源逆轉脫髮。

這款精華素以日本大學幹細胞再生研究為基礎，採用REGROWXIL™再生配方，能促進「17型」膠原自生，將表皮與真皮層緊密黏合，激活毛囊細胞、防止毛囊萎縮，維持毛囊幹細胞穩定，並延長頭髮生長週期，令新生頭髮更粗壯、改善頭髮稀疏幼弱問題。科研實證能激活毛囊生長細胞超過200%！

除了強大的生髮基底，配方更結合了3大世界級育髮成分，全面啟動「生・脫・再生」的健康循環：

• 激活毛囊（日本政府認可育髮成分JAP0013S）：能產生VEGF及FGF-7促進生長因子，精準喚醒已休眠的毛乳頭細胞，刺激頭髮的自然生長能力，提升抗掉髮力，頭髮自然越長越密、越強韌。

• 締造濃密（瑞士獲獎專利生髮因子DHQG + EGCG2）：精準驅使毛囊重新進入「生長黃金期」。科研實證，使用10天生髮速度加倍達214%；3星期毛髮再生率高達150%！同時能減少頭皮敏感、減少脫髮，為頭皮建立防禦屏障。

• 注入滋養（17種日本珍貴生髮草本成分）：內含Swertianin等珍貴成分，能極速改善頭皮血液微循環，深入滋養毛細胞並帶走廢物，全面增強髮絲強韌度，防止折斷，甚至能提升黑色素細胞活性以改善白髮問題。

用家實證 8星期髮量豐盈濃密 95%減少脫髮

護髮是一場持久戰，必須持之以恆才能獲得理想效果，有數據顯示，持續使用Return育髮精華素2星期，便會發現脫髮明顯減少，稀薄問題初步改善；使用至4星期，髮絲變得更加強韌、提升髮絲韌度與彈性、大幅減少斷髮情況；堅持使用8星期，髮量顯著增加，重拾豐盈濃密！

另有高達96%用家認同髮量增生、95%認同減少脫髮、94%認同頭髮變得強韌，更有91%表示生長速度明顯加快！無論是因頻繁造型導致頭髮脆弱、產後掉髮高峰期、備受白髮困擾的男女士，這款精華素都能為頭皮帶來重生希望。

在日常洗護方面，建議每天早晚於頭皮噴 6-7下並輕輕按摩；無論乾髮或洗髮後均可直接使用，毋須過水，其質感清爽不黏膩，用後更可直接使用其他造型產品。若想效果更事半功倍，建議持續使用4個月，並配合含有多元蛋白及氨基酸的Return育髮蛋白護髮乳及育髮洗髮露一同使用，全方位淨化與滋養頭皮。

身為天后級歌手，容祖兒（Joey）經常出席各類大型活動與舞台表演，一把豐盈濃密的秀髮對她而言至關重要。然而，面對頻繁的燙染與造型，她十分注重日常的頭皮與髮絲保養。Joey 大讚 Return 育髮精華素非常方便，其獨特的精準噴頭設計，能直接對準髮界及頭髮稀疏的位置，且質感清爽完全不黏膩。她表示，每晚洗頭後都用育髮精華素，持續使用短短兩星期，梳頭時的掉髮情況已獲得顯著改善；使用滿一個月後，斷髮問題更是大幅激減，髮絲變得更加強韌健康。看到如此理想的效果，Joey 至今仍一直堅持使用，髮界位都生出了滿滿的新髮！

萬寧限時激賞！跟Joey體驗細胞級育髮力量

想好像容祖兒一樣，無懼歲月與頻繁造型的挑戰，隨時展現一頭強韌濃密的完美秀髮？現在就是入手天后級育髮神物的最佳時機！更可配搭 Return育髮洗髮露/蛋白護髮乳一拼使用，效果加倍。

Return育髮洗髮露：嚴選天然育髮成分，深層滋養毛囊、鞏固髮根！溫和潔淨水油平衡，有效改善髮界及額角稀疏，洗後清爽豐盈不黏膩。

Return育髮蛋白護髮乳：富含高濃度水解蛋白，秒速滲透填補受損髮芯！長效鎖水滋潤，快速撫平毛躁，讓髮絲重現絲滑彈性與強韌光澤。

由 2026年11月6日至11月19日期間，於萬寧門市及官網選購Return育髮系列可享限時激抵優惠，買第2件半價。 Return育髮精華素折實後平均每件只需HK$374.3！ Return 育髮蛋白護髮乳/洗髮露折實後平均$149.3/件。立即把握優惠，從毛囊根源重啟頭髮生命力。

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