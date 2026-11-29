現年54歲、先後效力過亞洲電視（ATV）及無綫（TVB）的資深演員秦啟維，去年12月正式宣布離巢，結束與TVB長達10年的賓主關係。他早年憑處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演速龍司機「細力」一角深入民心，演技備受肯定。離巢後的他積極開拓新出路，更一度北上進軍內地短劇市場，發展相當多元化。日前，有《香港01》讀者在銅鑼灣鬧市街頭獨家捕獲秦啟維，見他保養得宜、身形健碩，一身潮人打扮更顯年輕活力，引來不少途人側目。

秦啟維日前現身銅鑼灣鬧市，被《香港01》讀者獨家捕獲。（01讀者提供）

秦啟維頭戴黑色Cap帽、身穿簡約白Tee，一身休閒打扮充滿年輕潮味。（01讀者提供）

潮戴黑Cap帽白Tee襯撞色波鞋 保養得宜狀態大勇

當日下午，秦啟維隻身現身銅鑼灣恩平道一帶。從讀者提供的照片可見，他頭戴黑色棒球帽、架上黑框眼鏡，身穿純白寬鬆短袖T恤配深色休閒長褲，肩上隨意掛著黑色大背囊，腳踩一雙吸睛的粉黃渲染撞色休閒波鞋，整體造形甚有街頭潮味。雖然年過半百，但秦啟維身形保持得相當緊緻，步伐輕快且精神飽滿，臉上絲毫不見歲月痕跡，狀態比不少同齡藝人更顯年輕。

即使戴著眼鏡和帽子，秦啟維依然星味十足，在人群中相當搶眼。（01讀者提供）

離巢TVB轉戰短劇市場 自食其力無包袱

秦啟維在演藝圈打滾多年，早年在亞視主持兒童節目及拍攝多部經典劇集，加盟無綫後亦演出多部重頭劇，其中在《愛·回家之開心速遞》中飾演的「細力」性格鮮明，深得家庭觀眾喜愛。自去年底宣布不續約後，秦啟維勇於嘗試不同領域，除了接洽內地爆紅的短劇項目外，私下生活亦相當貼地。此次隻身在鬧市穿梭，神情自若且星味十足，足見離開舒適圈後的他心態輕鬆，狀態更勝從前。

秦啟維先後效力過亞視（ATV）及無綫（TVB）。（IG/@waiwai223）

秦啟維過往拍過不少劇集，經驗豐富。（IG/@waiwai223）

秦啟維先後效力過亞視（ATV）及無綫（TVB）。（IG/@waiwai223）