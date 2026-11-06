楊焉爆患癌家人險中免疫針騙局　痛批涉事中介食人血饅頭極陰質

TVB節目《東張西望》日前踢爆一宗轟動全港的跨國醫療騙局，一名罹患初期鼻咽癌的港男因懼怕化療副作用，聽信本地醫療中介游說，豪花250萬港元遠赴日本注射所謂的「自體免疫細胞治療針」，豈料短短數月病情非但未見起色，更急劇惡化至第四期瀕危，幸得及時折返香港重回傳統治療軌道才保住性命。事件隨即在全港掀起滔天巨浪，更有網民指控親人正是看過鄭丹瑞主理的《健康旦》專訪後，循同一中介遠赴東瀛散盡百萬家財求醫，最終落得返港甫落機即送院不治的悲劇。風波發酵後，《健康旦》、移民頻道《珍心活》以及在日港人YouTuber夫婦的《JOY TV》已火速將相關宣傳短片全數下架或轉為私人影片，引發公眾強烈質疑。

TVB節目《東張西望》11月3日晚播出的一集，詳細講述了原本患初期鼻咽癌的張先生，因為誤信中介赴日打「自體免疫針」，花費250萬後病情腫瘤非但沒消退，更急速惡化至第四期危殆。（節目畫面）

張先生於2022年8月確診鼻咽癌初期，但張先生因恐懼傳統電療及化療副作用，初期選擇以中藥調控病情。直至2024年初，張先生察覺病情有轉移跡象，便在網上搜尋療法時找到一家推介「免疫細胞治療」的中介公司。（節目畫面）

楊焉痛斥中介好陰質：差啲害死至親。（IG@yogicarol）

楊焉至親懷孕期罹癌病急求醫

昔日憑「浸大E神」名號走紅的藝人楊焉（前名楊梓瑤），在看畢《東張》報道後百感交集，日前特意在社交平台上載自拍短片，沉痛自爆至親亦曾與死神擦身而過。她透露自己身懷六甲期間，家中不幸有至親確診患癌，主診醫生隨即建議進行多個周期的化療程序。眼見親人面對化療的痛苦與折磨，焦急如焚的她夜以繼日於網上瘋狂搜羅各類標榜溫和替代療法的醫學資訊。楊焉坦言，自己最先接觸到的正是《珍心活》大力鼓吹的「DC 樹突細胞基因治療」影片，片中將該療法描繪得神乎其神，令她一度以為醫學界終於迎來顛覆性的世紀突破，能擺脫幾十年來傳統化療的皮肉之苦。

楊焉揭涉事中介話術套路。（IG@yogicarol）

楊焉憑AI查文獻識破適應症漏洞

隨後，楊焉在鄭丹瑞的健康平台《健康旦》影片中，認出同一位在《東張》受訪的涉事香港中介，隨即主動叩門接洽，希望查證親人的病況是否合適。所幸楊焉保持著清醒頭腦，自行利用AI並查閱大量國際醫學文獻，赫然發現該項「DC 樹突細胞」技術根本未被列入治療家人所患癌種的適用範疇。

當她當面質疑中介時，對方不但全程顧左右而言他、迴避正面回應適應症問題，反而不斷死纏爛打催促她與日本診所醫生預約視像會診，更誇口「只要日本醫生點頭話做得，你就可以飛去打」，而單次短短的Zoom視像諮詢費用竟高達港幣8,000元！幸好楊焉未有輕舉妄動，及時向多位本地腫瘤專科名醫多方求證，確認家人對傳統化療反應正面，最終果斷推卻赴日方案，及時勒馬。

楊焉憑AI查文獻識破適應症漏洞。（IG@yogicarol）

怒轟涉事中介「好陰質」食人血饅頭

楊焉至今猶有餘悸，坦言若非自己保持警惕與多方求證，一旦如《東張》苦主般誤信偏方而延誤黃金治療期，恐怕早已與摯親天人永隔。她極度憤慨地直斥涉事中介喪盡天良，指出重大惡疾降臨之際，病患與家屬心理防線最為脆弱，任何一根稻草都會被當作救命水泡拼死抓住，「中介睇準人哋最徬徨嘅時候乘虛而入，為咗佣金咩都推得出口，真心好陰質！」