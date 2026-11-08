燥底男快餐店等餐扯火問「你知唔知我係邊個」　經理4字淡定KO

《東張西望》日前接獲觀眾報料，一名身穿黃色上衣的男子在連鎖快餐店等候取餐時，懷疑因不滿出餐速度過慢，突然當場「扯火」暴走，對著店內職員瘋狂「爆Seed」辱罵，期間更無厘頭當眾質問對方：「你知唔知我係邊個？」場面極具戲劇性。

黃色上衣男子在連鎖快餐店疑因不滿出餐速度過慢，突然當場「扯火」暴走。（影片截圖）

黃衫男囂張指罵「你咪執囉」

從網上片段可見，事發地點為一間連鎖快餐店。該名「黃衫男」情緒極度失控，在取餐櫃枱前叉腰指罵，瘋狂連環逼問：「你買咩呀？」、「你知唔知我係邊個啊？你講啊？！」甚至態度囂張地向正在執餐的店員呼喝：「你咪執囉！無得揀㗎，執啦！」現場氣氛一度緊張，但黃衫男如「壞碟」般無限Loop的叫囂，卻顯得格外滑稽。

經理四字金句教科書式KO

面對無理取鬧，只見在場其他顧客全程冷眼旁觀、淡定等餐，而負責出餐的員工亦展現超高EQ，絲毫未被對方激怒，繼續如常專注手頭工作。當值的經理面對黃衫男步步進逼質問「你知唔知我係邊個？」，經理完全懶理，只見招拆招、面不改容地拋出一句：「我唔知啊！」短短四個字瞬間令氣焰囂張的暴躁男語塞，被網民大讚是「教科書級別的反擊」。

當值經理拋四字完美反擊KO黃衫男。（影片截圖）

網民齊齊抽水狂嘲「鬼識你咩」

片段曝光後隨即引來網民激烈討論，紛紛笑指：「鬼識你咩！食個漢堡包都要響朵？」、「食個快餐真係當自己大爺」、「香港人壓力真係大，但唔該唔好搵前線出氣」、「辛苦晒飲食業打工仔，經理呢吓回覆極度治癒！」不過，亦有網民直言近年不少快餐店在繁忙時段人手嚴重不足，顧客等候過久已非新鮮事，認為管理層亦應認真檢討營運排班，增派人手紓緩出餐壓力，才能避免同類衝突再次上演。