林俊賢罕談當年與周星馳合作對方未成型　爆同片成奎安爆笑反差萌

現年66歲的林俊賢於1987年憑劇集《男兒本色》一炮而紅，是當時得令當紅小生，更憑高大俊俏的外型被封為「香港第一美男子」，甚至被說「帥過黎明」。早前有傳林俊賢當年曾拒絕林青霞愛意，不過他本人已否認了有關傳聞。雖然年過六旬，但林俊賢多年十分自律保持狀態，無論樣貌身材都keep得好好。最近他更驚喜客串ViuTV劇集《金秘書為何那樣》，劇中飾演Anson Lo父親，此外，林俊賢亦跟上潮流開設社交平台，經常拍片與網民互動。

林俊賢早前在電影《風林火山》飾演鬼叔，多年來無論樣貌身材都keep得好好。（劇照）

最近林俊賢驚喜客串Viu TV劇《金秘書為何那樣》，在該劇演Anson Lo父親。（IG@arnoldkwokk）

與周星馳同期訓練班同學

近日，有網民分享一段林俊賢談當年與周星馳合作電影《一本漫畫闖天涯》的影片。兩人其實頗有淵源，同為無綫藝員訓練班第11期出身，早在出道初期便曾合作。林俊賢在片中回憶起1983年兩人剛入行上訓練班時，就曾一同獲派到香港電台客串拍攝半小時的短劇（《臨歧》）。

林俊賢回憶當年初入行時與周星馳合作點滴。（小紅書截圖）

林俊賢在直播中回憶起1983年兩人剛入行上訓練班時，就被派到香港電台客串拍攝半小時的短劇。（小紅書截圖）

直至1990年，兩人再度攜手，與「大傻」成奎安主演經典電影《一本漫畫闖天涯》。被主持問到周星馳出了名是現場反應很快，二人對戲時有沒有什麼趣事？林俊賢則給出相當坦率的評價。他直言當年的周星馳尚未真正自成一派：「那個時候他應該是剛剛開始沒多久，還沒有成為一個『型』（星爺風格）。所以在我來講，他也沒什麼突然之間變得很厲害，沒有。到後來，觀眾慢慢喜歡他這一套，他就把所有東西，都配合去用這一套來變成這個戲的主線。我那時就是覺得『哎，這個可以啊』，就這樣子，沒什麼特別。」字裡行間反映出兩人早在周星馳登上「喜劇之王」之前，就以最純粹的演員身分互相交流。

林俊賢稱當年與周星馳合作時，對方還未形成所謂的「星爺風格」。（小紅書截圖）

林俊賢道出當時對周星馳的感受。（小紅書截圖）

「大傻」成奎安反差萌

除了周星馳，林俊賢對同片另一位已故拍檔「大傻」成奎安更是滿懷懷念與敬意。林俊賢直言：「大傻哥是一個非常好的人，你不要看他平時兇巴巴的。」他更笑稱可以用幾句話完美形容對方的反差萌：「如果你不認識他，你會被他的樣子嚇到你；但是你認識了他，你就會愛上他，他的人很好笑的！」林俊賢更透露，大傻哥連生氣或擺出兇狠表情時都充滿喜感，私底下極具親和力，與大銀幕上的「惡人」形象截然不同，「他就連兇巴巴的樣子，我都覺得很好笑，他是一個非常親和的人，跟在大銀幕很不一樣。」

林俊賢大讚大傻哥是很好的一個人。（小紅書截圖）

林俊賢更笑稱可以用幾句話完美形容大傻哥的反差萌：「如果你不認識他，你會被他的樣子嚇到你；但是你認識了他，你就會愛上他，他的人很好笑的！」（小紅書截圖）

近年定居內地

林俊賢當年考入無綫電視第11期藝員訓練班，與周星馳、梁朝偉等是同期學員。畢業後，他加入無綫發展，於1987年憑著主演電視劇《男兒本色》成功走紅。當時林俊賢憑著英俊氣質迷倒眾多少女，曾與劉嘉玲因合作拍攝《上海大風暴》而傳出緋聞。他於1993年離巢無綫到內地及台灣發展，憑著主演《唐太宗李世民》紅遍兩岸三地，令其事業推至高峰。其後由於演技獲讚，林俊賢獲得電影公司的垂青，作影視雙棲發展。不過隨著電影市道不景氣，林俊賢於1996年全面退出娛樂圈轉行從商，可惜並非一帆風順，曾歷經金融風暴與生意挫折，幸好最後成功翻身，如今在內地投資傳媒、地產及影視製作等領域，生意打理得有聲有色。近年定居深圳與惠州的他，亦偶爾客串影視作品及出席活動，生活過得充實自在。

林俊賢後生時好靚仔。 （劇照）

林俊賢於1987年憑著主演電視劇《男兒本色》而成功走紅（《男兒本色》劇照）

《唐太宗李世民》讓林俊賢紅遍中港台。（網上截圖）

女兒成港姐冠軍 一度被指花心拋妻棄女

林俊賢女兒是2022年港姐冠軍、現年31歲的林鈺洧 (Denice) ，他與前妻Jasmine在女兒出生不久便離異，林鈺洧自小跟隨母親Jasmine生活，多年來與爸爸絕少見面。Jasmine年前罕有地接受傳媒訪問，首次開腔談及前夫林俊賢，表示當年與林俊賢發展地下情、之後更結婚生女，可是兩人最終離婚，她成為了單親媽媽獨力撫養女兒，又坦言兩母女相依為命的日子不容易。林俊賢一度被指花心，拋妻棄女，甚至傳他家暴前妻。

林俊賢與女兒林鈺洧。（IG@denicelams）