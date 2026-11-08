玫瑰戰爭丨楊茜堯爆劇集揭露娛樂圈黑暗面　唔爭視后想奪最佳劇集

TVB台慶劇《玫瑰戰爭》今日（8日）劇中演員，包括楊茜堯、馬國明、陳展鵬、傅嘉莉、陳自瑤、陳楨怡、陳星妤、趙璧渝，以電車巡遊繼續為劇集預熱。一行人在電車上落力宣傳劇集，沿途向市民打招呼。

楊茜堯、馬國明、陳展鵬、傅嘉莉、陳自瑤、陳怡、陳星妤、趙壁渝，以電車巡遊，為《玫瑰戰爭》宣傳。（關穎賢 攝）

一眾演員為劇集進行預熱宣傳。（關穎賢 攝）

一行人在電車上落力宣傳劇集。（關穎賢 攝）

電車駛至銅鑼灣鬧市後，再向途人派發劇集紀念品及合照打卡。（關穎賢 攝）

銅鑼灣街頭宣傳場面混亂 現場有人發生推撞

電車駛至銅鑼灣鬧市後，再向途人派發劇集紀念品及合照打卡，吸引大批市民圍觀。由於人多擠迫，場面極為混亂，期間更有人發生爭執及推撞，有內地男子無視在場保安人員勸告造成混亂，更胡亂高呼「打人」，幸好小插曲很快平息，沒有人受傷。

由於人多擠迫，場面極為混亂。（關穎賢 攝）

期間更有人發生爭執及推撞，有內地男子無視在場保安人員勸告造成混亂，更胡亂高呼「打人」，幸好小插曲很快平息，沒有人受傷。（關穎賢 攝）

現場吸引大批市民圍觀。（關穎賢 攝）

場面墟冚！（關穎賢 攝）

現場大批途人及粉絲追著劇中一眾演員。（關穎賢 攝）

楊茜堯稱《玫瑰戰爭》係「娛樂圈大起底」

接受訪問時，馬國明及楊茜堯指兩人已經十幾年沒有合作拍劇，今次再拍劇感覺特別難忘。講到今次在劇中有不少對手戲，楊茜堯形容兩人關係冤家路窄，由於馬國明是閨蜜陳自瑤的前度，但陳自瑤離奇失蹤，兩人其後會聯手為陳自瑤報仇。提到《玫瑰戰爭》是復仇劇，楊茜堯指劇集是「娛樂圈大起底」。問到可有遇過娛樂圈的黑暗事，楊茜堯笑言：「我哋成日喺黑暗當中工作㗎！嗱，黑唔黑暗呢樣嘢呢，就見仁見智啦，咁我哋喺套劇入面呢就真係太黑暗，我唔知有冇反映到現實，但係我哋見盡嘅幕幕都係黑暗。」

楊茜堯爆劇集揭露娛樂圈黑暗一面。（關穎賢 攝）

楊茜堯自嘲除衫冇人睇

提到剛剛大結局的另一台慶劇《璀璨之城》劇情狗血，馬國明就表示《玫瑰戰爭》非常寫實，劇中發生的事情現實生活當中都有機會發生。至於問到劇中可有大量性感裸露戲碼，問到楊茜堯可有性感場面，她聞言即搞笑指：「除衫？都唔睇我啦！」不過劇集的賣點不是除衫，但就認為每套劇需要除衫的場口，都有劇情需要及鋪排。

楊茜堯自嘲除衫冇人睇。（關穎賢 攝）

楊茜堯冇收視壓力 認為口碑最重要

至於《璀璨之城》最高收視衝破24.4點，《玫瑰戰爭》緊接播出可有收視壓力，楊茜堯坦言：「我由入行到依家都唔將壓力放喺我身上，因為唔到我哋控制嘅嘢嚟嘅。唔會啦，我覺得係最緊要……同埋依家收視唔可以概括晒所有嘢嘅，即係有時可能開住電視都未必會得閒去睇好多，係咪先？咁所以我覺得係口碑最重要。即係大家講嘅口碑同埋劇情呀，係比較重要嘅，咁當然如果有高嘅收視就更加好啦。」

楊茜堯表示唔爭視后想奪最佳劇集。（關穎賢 攝）

楊茜堯唔爭視后想奪最佳劇集

楊茜堯在電車上落力宣傳劇集兼拉票，她打趣表示：「年尾啊嘛，我想要『最佳劇集』。（以為你想做視后）我做咗啦！再做？有，冇所謂嘅。（又出嚟爭？）呢啲叫支持我哋個劇集，從來唔存在爭嘅。」馬國明幾搞笑說：「戲入面就有人爭！」楊茜堯直言想奪「最佳劇集」是因為想有更多的資源去拍攝更多的合拍劇：「梗係希望每套劇都有好嘅收視啦，如果唔係就會更加低落，我哋希望更加好。」