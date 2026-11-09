90年代男星丁子峻獲不丹國王接見　傳出身鑽石世家現轉型製片人

90年代憑俊俏外表及標誌性飄逸長髮風靡一時的香港男星丁子峻，近年已逐漸淡出幕前，將重心轉移至內地影視幕後及投資。近日，丁子峻在社交平台分享了一組受邀前往不丹的近照，其中一張他與不丹國王旺楚克的同框合照更引發網民熱議。

丁子峻近年已逐漸淡出幕前，將重心轉移至內地影視幕後及投資。（微博＠丁子峻）

丁子峻寸頭素袍現身不丹

在公開的照片中，現年53歲的丁子峻剃了一頭極短的寸頭，佩戴金屬圓框眼鏡，外搭一襲黑色長袍，胸前則掛著佛珠與吊墜，整體打扮素淨。站在身穿傳統民族服飾的不丹國王身旁，丁子峻雖然臉上略見歲月沉澱的痕跡，但體態依然挺拔筆直，笑容溫和。

丁子峻寸頭素袍獲不丹國王接見。（微博＠丁子峻）

他發文寫道：「感謝不丹國王陛下的邀請，感動的不丹正念之城之旅」，透露了此行的非凡意義。事實上，他向來與佛學淵源頗深，過去曾因在社交平台貼出剃度照而驚傳「看破紅塵出家」，其後他親自澄清純粹是為生病的家人及朋友祈福，在無錫慈雲禪寺進行為期7天的短期出家修行。今年早前亦有網民在上海寺廟偶遇他虔誠禮佛，顯見其內心追求平和的生活態度。

丁子峻過去曾因在社交平台貼出剃度照而驚傳「看破紅塵出家」。（微博＠丁子峻）

隱形富二代出身鑽石世家

丁子峻是楊千嬅丈夫丁子高的堂兄，早在入行之初，外界便盛傳他家中經營鑽石生意，是名副其實的「隱形富二代」。據悉，他的父母當年因門第家境懸殊而離異，生母在他出生後不久便離去。這導致丁子峻從未見過生母一面。

丁子峻在《神話》中飾演大將軍「蒙恬」。（劇集截圖）

丁子峻於90年代初踏入香港影壇，憑藉標緻五官火速嶄露頭角，初登大銀幕便參演許鞍華執導的《女人四十》。此後，他接連出演過多部經典港產片，包括《旺角揸Fit人》、《金榜題名》以及港產鬼片代表作《陰陽路》系列。2000年後，丁子峻果斷將演藝重心移至內地市場，主演《上海之戀》打響名堂，在《神話》中飾演大將軍「蒙恬」。

丁子峻與趙麗穎、關智斌因合作內地影視劇《追魚傳奇》交情頗深。（微博@丁子峻）

丁子峻與趙麗穎、關智斌因合作內地影視劇《追魚傳奇》交情頗深。（微博@丁子峻）

淡出幕前北上轉型製片人

淡出幕前後，丁子峻創立影視製作公司，以出品人、監製及投資者身分大展拳腳，有傳其身家已逾億元。丁子峻的感情生活格外專一低調。他於2006年與內地女演員吉祥（原名朱虹）登記結婚。婚後吉祥毅然卸下演員身分，轉向幕後擔任丁子峻的專職經紀人。夫妻二人多年來齊心打理事業與家庭，相濡以沫近二十載，感情始終恩愛如初。