洪拳傳人鬧雙胞丨火星盼坐低慢慢傾　翁靜晶只回應一句

一代洪拳宗師劉家良於2013年病逝，其入室弟子何麥（Mark）上月亦與世長辭，令「嶺南黃飛鴻洪拳傳人-劉家洪拳」的第六代接班人席位鬧出雙胞！事緣最先由Mark的女兒何慈茵在Facebook發文，宣佈會繼承父親遺願接任第六代傳人；隨後Christie在劉家良師傅的Facebook專頁以個人名義發出聲明，分配第六代傳人在外國及亞洲區（中國/香港）的分工，但聲明其後被刪掉。Christie再以Mark及自己的facebook賬戶發出同一份聲明，看來各不相讓，令風波越演越烈。

何麥是劉家良嘅入室弟子。（facebook@Mark Houghton）

何麥係劉家洪拳第五代傳人。（facebook@Mark Houghton）

何麥係劉家洪拳第五代傳人，但第六代傳人鬧雙胞。（facebook@Mark Houghton）

何慈茵出Post表示自己是「嶺南黃飛鴻洪拳傳人-劉家洪拳」，盼傳承武術。（facebook@Charlene Houghton）

之後，何麥女友在劉家良師傅的fb專頁帖上，分配第六代傳人另有其人，但帖文隨後被刪。（facebook@劉家良）

火星嘆兩代「師母」和解渺茫

對於這場接班人爭議，火星昨日（9日）接受《香港 01》電話訪問時強調自己本來「唔想理」，但曾希望促成兩代「師母」——即已故劉家良遺孀翁靜晶，以及Mark的遺孀Christie坐低慢慢傾。不過他透露目前機會似乎極度渺茫：「Christie都好尊重翁靜晶，我本來就想佢哋坐低一齊傾，想佢（翁靜晶）確認第六代係邊個，但斷絕咗啦，因為facebook個post就嘈，話佢（Christie）同男人嗰啲……佢（翁靜晶）嗰日（喪禮）都冇嚟。」

翁靜晶只送花籃，未有現身何麥喪禮。（facebook@翁靜晶）

翁靜晶下嫁劉家良師傅後，育有兩女兒。（HOY TV電視截圖）

何麥一向尊師重道。（facebook@Mark Houghton）

翁靜晶生日，何麥與眾徒弟為師母慶生。（facebook@Mark Houghton）

霸氣撐契女「師母」地位

提到翁靜晶於2019年已下嫁何東家族後人何猷彪（何彪），火星更直言對方已脫離武術界，並力撐契女Christie的「師母」地位：「其實劉老師（劉家良）走咗佢都嫁咗畀第二個，脫離呢個行業，咁我哎吔阿女都係師母，我呢個哎吔外父都有權講句。」火星最後亦嘆氣希望風波能盡快平息：「其實人都走咗，就唔好搞咁多麻煩嘢，我都唔想講太多。」

至於翁靜晶則透過短訊回覆：

人都走咗唔好多是非！ 翁靜晶