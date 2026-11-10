玫瑰戰爭劇透｜楊茜堯為證清白自插一刀　林夏薇現眼報重傷昏迷

TVB台慶劇《玫瑰戰爭》今晚（10日）播出第二集，劇集改編自編劇吳沚默的小說《維多利亞的派對》。昨日（9日）楊茜堯霸氣登場表示要替陳自瑤復仇而拉開故事序幕，劇情開始她報復的每一個行動及細節。楊茜堯意外得到陳自瑤的日記後，亦把自己的報復行動一一記錄下來。

楊茜堯霸氣登場表示要替陳自瑤復仇而拉開故事序幕。(影片截圖)

揭陳自瑤遇害真相 楊茜堯決意設局復仇

關子盈（陳自瑤飾）當年遭遇的並非意外，而是連串設局陷害。夏無雙（楊茜堯飾）自責未能及早察覺，決意替她報仇，要黎綺雲（林夏薇 飾）、藍鳳儀（姚子羚 飾）、梁菲雅（傅嘉莉 飾）及林安安（鄺潔楹 飾）逐一承受陳自瑤的痛苦。

楊茜堯決意設局復仇。(影片截圖)

四女連環遇險爆內訌 楊茜堯自殘洗嫌疑

節目錄影期間，四人不是撞車就是攀石掉下，接連遇上意外，林夏薇、姚子羚、傅嘉莉及林安安當場揭開底牌表示自己不是狼人並懷疑楊茜堯就是幕後狼人。楊茜堯當眾否認，更為證清白用刀插傷自己，而這節目亦引起陳自瑤舊愛李德龍（馬國明 飾）注意，向節目組打探。四女探望楊茜堯時，透露收到署名陳自瑤的神秘信封。

楊茜堯為證清白自插一刀。(影片截圖)

林夏薇機心上位終現報應 斷威也重傷陷昏迷

林夏薇憶起七年前，陳自瑤獲雲生（陳豪 飾）重用，自己卻屈居其下。雖然她早知拍攝用的道具槍有異，仍令陳自瑤受傷換角，原來那支射傷陳自的槍是志健（林景程 飾）暗中調換。事後，林夏薇向陳豪自薦接演女主角，從此登上「天誠一姐」之位。楊茜堯與陳豪到片場商討合作，藍鳳儀自覺淪為陪襯。在拍攝前，林夏薇雖事先檢查道具槍，但仍於拍攝時發生嚴重意外，威也斷掉致意外昏迷，楊茜堯在旁暗暗一笑。