ViuTV《悠長假期》重現日版經典注入港味　AK拎篋神還原竹野內豐

由ViuTV翻拍90年代神級日劇《悠長假期》的港版改編作，先導預告片日前正式曝光，瞬間在全網掀起熱烈討論！預告片開宗明義配上由久保田利伸主唱的原版經典主題曲《La La La Love Song》，旋律一響起即引爆觀眾的滿滿集體回憶。



由呂爵安、李佳芯、江𤒹生及林愷鈴主演的港版《悠長假期》預告片日前正式曝光。（YouTube@ViuTV）

男主角彈鋼琴這幕邊可以少。（YouTube@ViuTV）

林愷鈴好有日劇feel。（YouTube@ViuTV）

巧妙融入電車水管港澳特色

港版預告片中，不僅神還原原版開場音樂時，呂爵安（Edan）、李佳芯（Ali）、林愷鈴及江𤒹生（AK）等一眾主角各自拖著行李箱在大街漫步的標誌性鏡頭，男主角彈鋼琴一幕及劇迷津津樂道的靈魂道具「彈彈波」亦有驚喜閃現。劇組在保留日系清新浪漫色調的同時，更大膽揉合大量本土特色地標，包括香港標誌性的港島電車、上水大水管，甚至遠赴澳門新濠影滙著名的「8字形摩天輪」取景，將港澳街景與日劇場景巧妙無縫融合，細膩質感讓不少劇迷直呼驚艷。

預告片其實有不少港、澳元素。（YouTube@ViuTV）

預告片其實有不少港澳元素。（YouTube@ViuTV）

而在預告片尾聲，呂爵安向李佳芯說出：「咪當放個長假囉」；李佳芯充滿疑惑地反問：「放咩長假？」呂爵安隨即深情道出劇中劃時代的傳奇金句：「咁人生條路咁長，攰喇咪當個天畀個機會你放個長假囉。」兩人用廣東話演繹這段「人生金句」，瞬間觸動無數劇迷心弦。

這個「彈彈波」勾起網民觀眾集體回憶。（YouTube@ViuTV）

「攰喇咪當個天畀個機會你放個長假囉」經典金句（YouTube@ViuTV）

AK遭網民斥刻意賣型：有冇咁作狀

然而，在備受讚譽的同時，劇中飾演「黃子樂」（原型為竹野內豐飾演的「葉山真二」）的江𤒹生（AK），其表現與造型卻引爆網絡兩極爭議。部分原版死忠劇迷對AK的演繹感到不滿，直指其肢體與眼神過於用力、刻意「賣型」，未能自然流露當年竹野內豐那種舉手投足間渾然天成的狂放不羈與風流倜儻，狠批其演出略顯造作，更有網民刻薄直嘲：「有冇咁作狀（做作）呀，我真係無喺街見過人咁樣拎個喼囉！」

真係咁裝模作樣？（Threads截圖）

竹野內豐飾演的葉山真二與江𤒹生（AK）作對比。（《悠長假期》截圖；YouTube@ViuTV）

面對網絡酸言酸語，另一派網民與AK的粉絲則迅速挺身護航，認為外界批評過於苛刻。力挺派指出，竹野內豐的瀟灑形象固然難以超越，但AK本身外形俊朗挺拔、眼神深邃，自帶一股陽光又帶點反叛的獨特氣質，與角色形象相當契合；網民更強調影視翻拍絕非「複製貼上」，演員理應按個人特質賦予角色全新的生命力，紛紛留言力撐期待正片正式開播後，見證AK演繹出獨具個人魅力的香港版「葉山真二」！

有網民讚AK好有竹野內豐Feel。（Threads截圖）