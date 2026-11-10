《開心速遞》班底大轉移？繼樊亦敏歐瑞偉後　林淑敏許家傑歸隊

TVB處境系列第五輯《愛·回家之三代同糖》自2026年8月首播，近期陸續加入多位前作演員。最新確認加盟的陣容，為曾在《愛·回家之開心速遞》中飾演「大小姐」與「送水輝」並廣為觀眾認識的林淑敏及許家傑。



網民神探上身 憑古裝合照破解剪影謎團

早前，劇集官方網站發布了兩名新成員的黑色剪影宣傳照，並附以「高人一等」及「最佳拍檔」作為提示。隨後有網民翻出一張林淑敏與許家傑過往的古裝合照作比對，指出剪影中的頭部輪廓、古裝衣領線條，以及林淑敏單手舉起兩根手指比出「V」字的手勢，均與該合照的輪廓完全重疊。

《愛·回家》全黑剪影賣關子。（IG@TVB）

林淑敏許家傑發文期待新突破

同劇演員歐瑞偉於11月8日出席公開宣傳活動時向傳媒證實此消息。他表示在網上看到相關討論後曾親自向監製求證，並獲監製確認兩人將加入劇組。

在消息確認後，林淑敏於個人社交平台上載了與許家傑的合照，並發文表示：「表演的人，就是希望看表演的人會開心，就用新的想像力出發吧！」。許家傑亦留言回應稱：「呢鋪又有得玩喇！」。兩人過去曾憑藉螢幕情侶形象，於《萬千星輝頒獎典禮2021》中獲得「最受歡迎電視拍檔」獎項。

林淑敏許家傑發文期待新突破。（IG截圖）

林淑敏許家傑兩人又再合作。（IG截圖）

《開心速遞》班底陸續加盟 新角色設定待公布

在林淑敏與許家傑確認加入之前，《三代同糖》劇組已先後引進了多名曾參演《開心速遞》的演員，包括於10月底已登場的樊亦敏（飾演龔喜）、歐瑞偉（飾演朱基），以及近期以香姑一角出現的沈可欣。

目前，電視台尚未正式公布林淑敏與許家傑在新劇中的具體角色姓名、人物關係以及確切的登場集數。