東張西望｜前港男被招攬做健身室「生招牌」　爆老闆硬銷天價課程

TVB節目《東張西望》今日（10日）報道一宗健身室疑似涉嫌強迫推銷的個案，今次挺身而出報料的並非一般苦主，而是在健身界頗有名氣、曾參選《香港先生競選》的自由身教練「真誠哥」。他親身踢爆灣仔一間健身室老闆Gary的「劏客」吸血套路，揭露對方利用自己的健碩身形作為「生招牌」誘騙女客人，甚至要求教練配合進行高壓推銷！

「真誠哥」親身踢爆灣仔一間健身室老闆Gary的「劏客」吸血套路。(節目截圖)

以「照顧客人」為名 實質要求硬銷天價課程

據「真誠哥」在節目中透露，老闆Gary最初透過WhatsApp主動聯絡他，以有許多新生買了課程無人教、十分焦急為由，急聘他上班。怎料上班第二天，Gary便露出真面目。真誠哥憶述：「佢開頭𠱁我返去就叫我幫手照顧客人，原來係叫我向客人硬銷，叫啲客打拳，畀8、9萬蚊打拳。」

「真誠哥」指健身室老闆要求硬銷天價課程。(節目截圖)

Gary要求真誠哥推銷一種名為「動態式訓練」的課程，一年半收費高達8至9萬元，大約有100節課。但真誠哥直指課程內容極度兒戲：「佢話動態訓練其實即係打拳，即係叫人一二，跟住波比跳（Burpee）。我話咁樣就叫動態式？」他認為根本不值這個價錢。

真誠哥直指課程內容極度兒戲。(節目截圖)

分佣制度極度剝削 拒絕同流合污被解僱

除了課程「掠水」，該健身室的拆帳方式亦令人咋舌。真誠哥指出，一張8萬元的單，自己只能分得約4,000至5,000元；若是單堂計算，一堂600元，真誠哥只能獲分三成，即180元。當真誠哥要求提高佣金比例至四成，並拒絕配合硬銷時，Gary繼續糾纏要求他配合銷售，真誠哥直言：「我唔會咁樣同你sell囉。」

真誠哥指出，一張8萬元的單，自己只能分得約4,000至5,000元。(節目截圖)

更令真誠哥氣憤的是，Gary疑似只想利用他作搖錢樹。真誠哥分析其套路：「我只係幫你開咗單，你搵個新人嚟教，你出少啲糧，又唔使畀我嗰份。」最終，真誠哥僅上班三天，賺取1,600元薪金後，便在當晚深夜十點多收到Gary的解僱短訊，指其「專業唔適合我哋公司同sell單情況」。

Gary疑似只想利用真誠哥作搖錢樹。(節目截圖)

Gary被揭屬「慣犯」 曾因不良銷售入獄

隨着真誠哥在社交平台連環發帖公開事件，越來越多黑幕浮出水面。原來該老闆Gary在2024年已曾因劏客被《東張》追擊。翻查資料，Gary在2018年於旺角一間健身室任職期間，曾強迫消費者簽下80多萬的合約，有人絕望到哭，更被威嚇「聽到你喊就想打你」。當時連同Gary在內的8名犯案者承認盜竊、串謀等25項罪名，Gary被判入獄18個月。

Gary被揭屬「慣犯」。(節目截圖)

面對多名女客（如被合共收取4萬8千元的Candy）被疲勞轟炸長達一兩小時而被迫簽約，真誠哥決定不再啞忍，更直斥Gary：「你搵我劏客，你整臭我個朵！」他坦言自己出面並非為了「博出位」，而是看不過眼：「你乜嘢人做到咩事就做咩事，唔係個個都敢發聲。」他期望透過傳媒的宣傳威力，能協助一眾苦主成功討回血汗錢。