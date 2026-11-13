關秀媚自爆兩原因迷上GD蘇志燮　昔日性感女神拋3字評價內地短劇

韓國天團BIGBANG近期於亞洲各地展開巡迴演唱會，香港站亦即將於本周五（13日）正式開鑼，掀起全城話題。就連90年代性感女神關秀媚，近日在社交平台拍片分享現今與以往的追星文化時，也坦承對BIGBANG隊長G-Dragon（GD，權志龍）及蘇志燮情有獨鍾。

關秀媚是90年代性感女神。（《賊王》劇照）

「沙律」絕對是關秀媚在影壇的代表作。（《黑馬王子》劇照）

緊貼年輕人潮流 欣賞GD與蘇志燮：吸引在於表演

影片中，被問到現在年輕人的追星生態與過去有何不同時，關秀媚坦言主要是看追求偶像的哪一方面：「我覺得睇你追嘅係佢嘅才華、樣貌，定係表演呢？係幾樣嘢。」她更笑稱自己為了了解年輕人的潮流喜好，平日亦會留意韓星，並透露：「例如我自己呢，我都會有睇GD（G-Dragon）㗎！」除此之外，她亦表示有留意韓國實力派男星蘇志燮，直言並不是單純看年齡，而是被他們的個人魅力與精湛表現所吸引，欣賞他們在每一個作品中展現出不同的表現。

關秀媚原來都喜歡GD。（小紅書截圖）

另一位則是型男蘇志燮。（小紅書截圖）

關秀媚喜歡他們有才華。（小紅書截圖）

拒絕捱夜追劇 自爆睇兩三集即停

除了留意韓星，關秀媚平時亦會支持本地影視佳作。她透露自己有欣賞佘詩曼主演的劇集，同時亦看過無綫神劇《金宵大廈》。不過，談到現時大眾習慣通宵達旦「煲劇」，關秀媚則展現出佛系心態。她笑言自己絕非「捱更抵夜」類型：「我係點到為止，就算你畀20集我呢，我都唔會一次過追晒。我唔想捱夜囉，寧願消化咗呢幾集先，跟住先慢慢睇下發生咩事。」她明白年輕時會有一口氣追完整部劇的衝動，但現在心態轉變，將煲劇視為純粹放鬆休閒的活動：「到我而家，睇兩、三集就一定會停一停。我覺得瞓覺係第一使命。」

關秀媚透露自己有欣賞佘詩曼主演的劇集。（小紅書截圖）

關秀媚堅拒捱夜晚煲劇。（小紅書截圖）

未親身看過內地短劇 相信製作水準出色

近年內地短劇在網絡爆紅，關秀媚亦表示有所耳聞：「有聽過朋友仔同我講，話套劇一出全部（演員」紅晒，我話咁犀利？雖然我仲未真實去睇過，但我相信佢哋嘅製作都好出色。」近年關秀媚復出幕前，心態依然年輕，片中談吐從容不迫，不少網民看過影片後紛紛留言大讚她心態健康、狀態好：「還是那麼美麗大方」、「姐姐有品味」、「漂亮的人都特別有眼光」，不愧是昔日大銀幕的風情女神。

關秀媚談對短劇看法。（小紅書截圖）

關秀媚認為內地短劇都很出色。（小紅書截圖）

曾為男友頂罪被捕

現年60歲的關秀媚是「初代晶女郎」，參加1987年港姐入行，隨後簽約TVB再轉戰電影圈，拍過《賊王》、《千王之王2000》、《強姦終極篇之最後羔羊》及《黑馬王子》等超過50套電影，憑藉火辣身材，成為不少男士心目中的性感女神。可惜在事業如日中天之際，關秀媚於2002年因涉嫌醉酒駕駛及涉嫌找當時的男友頂罪而被捕，後來被判串謀妨礙司法公正入獄14日，令星途大受打擊，出獄後沉寂了一段日子，之後一度嘗試復出，參演了由王晶執導的電影《黑白戰場》，之後拍過內地劇集《暴雨梨花》，其後便隱退幕前全面息影。退隱20年，關秀媚於2024年「復出」積極經營社交平台，分享人生及入行經歷等話題，並自爆已跟細她七年的前演員男友李煒尚低調結婚及離婚。此外，關秀媚早前同王晶更再度合作拍戲，令人期待。