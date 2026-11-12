李添勝手持拐杖罕現身　「掃街茂」變金牌監製捧紅周潤發梁朝偉

無綫長壽綜藝節目《歡樂今宵》（EYT）自1967年啟播，陪伴無數香港人成長。雖然節目於1994年暫告一段落，但一眾台前幕後共事多年、情同家人，至今仍維持每年聚會的傳統。在最新一次的EYT聯歡宴會上，昔日憑經典短劇角色「掃街茂」深入民心的金牌監製李添勝亦罕有露面！

現年78歲的李添勝（添哥）罕有現身《歡樂今宵》聚會。 （盧振輝攝）

李添勝曾是TVB的金牌監製。（資料圖片）

《巾幗》系列，令黎耀祥、鄧萃雯事業更上一層樓。（資料圖片）

祥仔代表台前幕後送上「黃金監製」祝賀榮休的添哥。（陳嘉欣攝）

貴為天王級的華仔，在無綫拍劇時跟添哥合作無間，打造出《《鹿鼎記》等經典劇集，難怪添哥榮休晚宴上，華仔神秘到賀送上驚喜，圖為華仔與添哥、添嫂合照。（資料圖片）

當年添哥榮休，劉德華以神秘嘉賓身份現身到賀。（資料圖片）

金牌監製點石成金 捧紅發哥偉仔

現年78歲的李添勝（添哥）於2015年底拍竣賀歲劇《財神駕到》後正式宣布退休，自此深居簡出，鮮少於公開場合露面。從聚會現場可見，久未現身的添哥手持拐杖代步，眉毛雖已變白，但面容飽滿、氣色相當不俗。面對同場一班老友記，他全程面帶微笑，舉止親切慈祥，盡顯長者風範。

退休多年的李添勝鮮少公開露面，今次現身老友聚會即刻成為全場焦點。

李添勝手持拐杖的他精神飽滿，笑容慈祥。

回顧添哥的電視生涯，他自70年代起參與無數經典劇集的幕後創作，監製過《網中人》、《鹿鼎記》、《親情》、《巾幗梟雄》系列、《鐵馬尋橋》、《天梯》及《神探高倫布》等膾炙人口的代表作。他素以選角眼光敏銳、大膽起用新人擔綱主角聞名，在圈中享有「點石成金」美譽，周潤發、梁朝偉、古天樂及黎耀祥等人均曾在他手下迎來事業高峰。

李添勝退休後，亦曾與黎耀祥、鄧萃雯、張華標有定期聚會。（鄧萃雯微博）

李添勝退休後，亦曾與黎耀祥、鄧萃雯、編劇張華標有定期聚會。（鄧萃雯微博）

《巾幗梟雄》系列好成功。（TVB圖片）

助黎耀祥同鄧萃登上視帝視后。（TVB圖片）

助黎耀祥同鄧萃登上視帝視后。（TVB圖片）

曾點石成金捧紅周潤發、梁朝偉。（公關提供）

曾點石成金捧紅周潤發、梁朝偉。（IG/@carinalau1208）

「死飛仔」金句入屋 「掃街茂」曾殺上大銀幕

在晉身為王牌監製之前，李添勝曾活躍於幕前。他在《歡樂今宵》短劇中飾演的清潔工人「掃街茂」可謂一代經典，當年他推着市政總署鐵製垃圾車穿梭街頭，憑一句生動潑辣的市井金句：「死飛仔，開到咁快，趕住去攞出世紙咩？遲早撞瓜你呢個死飛仔！」唱響大街小巷，迅速「入屋」。該角色人氣爆棚，更獲搬上大銀幕，由他主演《阿茂正傳》及《大鄉里與掃街添》等電影，為香港影視史留下濃墨重彩的一筆。

李添勝飾演「掃街茂」成經典小角色。（影片截圖）

原來「掃街茂」個角色都係臨時拉夫。（影片截圖）

李添勝由PA做起。（影片截圖）

後來轉做監製。（影片截圖）