李添勝手持拐杖罕現身 「掃街茂」變金牌監製捧紅周潤發梁朝偉
撰文：黃欣華
出版：更新：
無綫長壽綜藝節目《歡樂今宵》（EYT）自1967年啟播，陪伴無數香港人成長。雖然節目於1994年暫告一段落，但一眾台前幕後共事多年、情同家人，至今仍維持每年聚會的傳統。在最新一次的EYT聯歡宴會上，昔日憑經典短劇角色「掃街茂」深入民心的金牌監製李添勝亦罕有露面！
金牌監製點石成金 捧紅發哥偉仔
現年78歲的李添勝（添哥）於2015年底拍竣賀歲劇《財神駕到》後正式宣布退休，自此深居簡出，鮮少於公開場合露面。從聚會現場可見，久未現身的添哥手持拐杖代步，眉毛雖已變白，但面容飽滿、氣色相當不俗。面對同場一班老友記，他全程面帶微笑，舉止親切慈祥，盡顯長者風範。
回顧添哥的電視生涯，他自70年代起參與無數經典劇集的幕後創作，監製過《網中人》、《鹿鼎記》、《親情》、《巾幗梟雄》系列、《鐵馬尋橋》、《天梯》及《神探高倫布》等膾炙人口的代表作。他素以選角眼光敏銳、大膽起用新人擔綱主角聞名，在圈中享有「點石成金」美譽，周潤發、梁朝偉、古天樂及黎耀祥等人均曾在他手下迎來事業高峰。
「死飛仔」金句入屋 「掃街茂」曾殺上大銀幕
在晉身為王牌監製之前，李添勝曾活躍於幕前。他在《歡樂今宵》短劇中飾演的清潔工人「掃街茂」可謂一代經典，當年他推着市政總署鐵製垃圾車穿梭街頭，憑一句生動潑辣的市井金句：「死飛仔，開到咁快，趕住去攞出世紙咩？遲早撞瓜你呢個死飛仔！」唱響大街小巷，迅速「入屋」。該角色人氣爆棚，更獲搬上大銀幕，由他主演《阿茂正傳》及《大鄉里與掃街添》等電影，為香港影視史留下濃墨重彩的一筆。