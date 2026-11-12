TVB冷面主播葉芷樺疑素顏報新聞　高清鏡頭下仍然靚女獲網民大讚

TVB新聞部向來盛產高顏值美女主播，除了憑甜美笑容俘虜大批觀眾的林婷婷外，向來以不苟言笑、酷爆專業形象深入民心的「冷面主播」葉芷樺，亦憑獨特冷艷氣質被封為林婷婷勁敵。平日出鏡的她均狀態神采飛揚，惟日前她現身直播新聞時，容貌卻出現令人意想不到的反差，隨即引來網民熱烈討論。



酷爆專業形象深入民心的「冷面主播」葉芷樺。（新聞報道畫面）

面頸無色差惹素顏猜測

從當日播出的新聞畫面可見，葉芷樺身穿桃紅色西裝外套內搭黑色上衣端坐主播台前，但細看之下，她當日神情略顯疲憊，膚色偏暗啞，臉上幾乎不見任何彩妝痕跡——既無粉底提亮，亦欠缺腮紅與唇彩點綴，雙唇顯得頗為蒼白。

疑似全素顏報新聞。（threads）

最令網民驚訝的是，在無綫高清鏡頭的無情特寫下，其臉部與頸部膚色竟然完全一致，毫無化妝後的修飾感，惹來網民質疑她「全素顏」直接上陣報新聞，更有人開帖笑稱：「第一次見主播塊面同條頸冇兩截色！」帖文火速惹來兩極反應，有網民幽默猜測她因天氣轉冷賴床：「天氣凍，遲起身無時間化妝 Sor」、「粉底畀大風吹走曬」；不過亦有大批擁躉力撐她真實自然、氣質出眾，大讚「咁佢素顏真係好靚女」，甚至有人笑言雖然她報新聞時「成日口黑面黑」，但「笑嗰陣好靚女，不過好難先見到」。

曾憑冷艷氣質圈粉無數。（新聞報道畫面）

鳳凰衛視歷練轉戰TVB

撇除鏡頭前的妝容話題，葉芷樺本身是一名不折不扣的「學霸級」新聞人，畢業於香港中文大學中國語言及文學系碩士課程，文字與口才功底深厚。在2022年7月加入無綫新聞部前，她曾於鳳凰衛視香港台累積近兩年採訪經驗，僅用半年便由前線記者極速晉升為高級記者兼新聞主播；過檔TVB後，她主要執掌午間新聞及天氣報告，同時兼任港聞組記者，憑藉沉穩冷靜的播報風格在新聞界站穩陣腳，絕非單靠外表的「花瓶」。

葉芷樺本身是一名不折不扣的「學霸級」新聞人。（影片截圖）

曾於鳳凰衛視香港台累積近兩年採訪經驗。（影片截圖）

花市真性情瞬間

葉芷樺的外型與衣著打扮已非首次成為網絡熱話。早年她身穿一襲鮮綠色西裝外套出鏡報新聞時，便因色調與當時全城熱議的綠色「垃圾徵費指定袋」高度撞色，遭網民戲稱為「將收費垃圾袋著上身」。此外，她亦曾在農曆年廿九晚於維園花市採訪期間，被鏡頭捕捉到以手扶額的罕見真性情表情，被網民笑指「冷面女神終於失控」。