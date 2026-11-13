81歲泰迪羅賓神隱多年近況曝光　童年跌傷脊椎患骨癆險死活出奇跡

現年81歲的香港演藝界泰斗泰迪羅賓（Teddy Robin，原名關維鵬）在電影及音樂都有非凡成就，自60年代起組成全港第一支全華人搖滾樂團「Teddy Robin and the Playboys」開創先河，風靡萬千歌迷。其後更加入電影圈，除了身兼演員、監製與配樂，更奪得香港電影金像獎「最佳男配角」及「最佳原創電影音樂」等大獎。近年他減少幕前演出，自2023年電影《4拍4家族》上映後，暫未再有新的作品面世。

後生時期的泰迪羅賓。（網上圖片）

近年泰迪羅賓減少幕前演出，自2023年電影《4拍4家族》上映後，暫未再有新的作品面世。（資料圖片）

泰迪羅賓近況曝光 81歲仍健步如飛

近日有網民在香港會展捕獲泰迪羅賓，久未露面的他當日穿上恤衫外套及長褲，頭上綁著馬尾，打扮低調又貼地。看到現場有途人及粉絲舉機拍攝，都對著鏡頭揮手，雖然八十有一，泰迪羅賓依然健步如飛，精神飽滿口齒伶俐，樣貌與過去多年比較都沒有太大分別。有不少網民看到片段後，都表示已經很久沒有見到泰迪羅賓現身幕前，除了為他的健康狀況感到安心，更希望未來能多看到他參與幕前作品。

泰迪羅賓童年跌傷脊椎患骨癆險死

泰迪羅賓的經歷可謂一個生命奇蹟，外界不少人都以為他是天生患上矮小症，但其實他在3歲時在一次意外中跌傷脊椎，因延醫診治無果，加上細菌感染而患上骨癆（結核性脊椎炎，醫學上亦稱為波特氏病 Pott's disease）。由於當時泰迪羅賓生存機率只剩2%，醫生甚至要求父母在手術前簽生死狀才肯動手術，其後更一度斷言他活不過50歲。不過現在已經年過80歲，依然精神爽利。