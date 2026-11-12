蕭景鴻出道24年圓夢發片　化身「阿鴻師」下廚令歌迷大喊幸福

蕭景鴻（Energy團員阿弟）出道24年終於圓夢，推出首張個人同名專輯《以我為名》。日前他特別將人氣節目《嗨！營業中》的內容延伸至活動現場，化身「阿鴻師」親自下廚，用美食答謝歌迷一路以來的支持。



蕭景鴻化身「阿鴻師」下廚。（公關提供）

蕭景鴻化身「阿鴻師」下廚

活動當天，蕭景鴻準備了在節目中備受矚目、象徵「記憶中阿爸味道」的炸醬麵。過去歌迷只能隔著螢幕想像滋味，這次終於能大飽口福。看著大家吃得津津有味、甚至欲罷不能地頻頻續碗，蕭景鴻滿足地表示：「以前在節目裡都是煮給別人吃，今天能親手做給自己的歌迷，心裡真的很開心也很感謝。」

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幸運歌迷大飽口福嚐「記憶中阿爸味道」。（公關提供）

幸運歌迷大飽口福嚐「記憶中阿爸味道」

私下就熱愛料理的蕭景鴻，平常牛排、義大利麵、熱炒都難不倒他。他分享，小時候覺得大人做菜好玩就會在一旁幫忙，長大後為了考取廚師證照，還特別去上廚藝課進修。這次舉辦的粉絲活動，現場僅抽出10位幸運粉絲，其中甚至有歌迷專程從新加坡飛來，就為了親嚐這碗期待已久的炸醬麵，每個人都對他的手藝讚不絕口。此外，當天節目中姚元浩準備一道「養樂多滷肉」，這道料理與炸醬麵完美融合、互不搶味，豐富的層次感讓現場歌迷直呼「太幸福了！」